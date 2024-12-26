Адвокат просит суд оправдать Раиля Аббасова

26 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста Раиля Аббасова с заключительным словом выступил адвокат Эльчин Садыгов.

Он заявил, что судебное следствие проводилось с нарушением принципа состязательности суда, ходатайства защиты не были удовлетворены, доказательств вины Абабсова не было представлено.

Так, нет фактов, что Аббасов получил от потерпевшего 200 тыс. манат, якобы, за обещание продать ему квартиру третьего лица.

Адвокат также указал, что утверждения следствия, что деньги Аббасову были переданы в коробках из под шоколада не верны. Садыгов указал, что коробки шоколада и пакет, в котором они были, сохранились. Это зафиксировано на видео, представленном следствием, и защита может представить этот же пакет и коробки с шоколадом, который Аббасов так и не использовал.

Адвокат указал, что дело против Аббасова сфабриковано из-за его активного участия в защите другого активиста - Бахтияра Гаджиева.

Защита также просила суд снять с Аббасова требование возместить ущерб в размере 200 тыс. манат, поскольку против него даже нет гражданского иска.

Сам Аббасов оказался не готов к выступлению и попросил время на подготовку. Судебный процесс будет продолжен 9 января.

*Напомним, что Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Аббасов отвергает обвинение, считая истинной причиной свое активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.

Правозащитники признали обоих политзаключенными.