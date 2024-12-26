Кремль не спешит комментировать причины авиакатастрофы  самолета AZAL

Неправильно строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто не должен этим заниматься, и Кремль также не станет», - сказал он на брифинге 26 декабря.

"В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия.

Выстраивать какие-то гипотезы неправильно, мы делать этого не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков.

Таким образом, представитель Кремля ушел от звучащих обвинений в причастности российского ПВО к крушению пассажирского самолета AZAL.