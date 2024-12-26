Кремль не торопится комментировать причины авиакатастрофы самолета AZAL
Кремль не спешит комментировать причины авиакатастрофы самолета AZAL
Неправильно строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никто не должен этим заниматься, и Кремль также не станет», - сказал он на брифинге 26 декабря.
"В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия.
Выстраивать какие-то гипотезы неправильно, мы делать этого не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков.
Таким образом, представитель Кремля ушел от звучащих обвинений в причастности российского ПВО к крушению пассажирского самолета AZAL.
Политика
-
- 27 декабрь 2024, 14:50
Кабинет Министров Азербайджана продлил особый карантинный режим на территории страны до 1 апреля 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
-
- 27 декабрь 2024, 14:34
Кремль не будет давать каких-либо оценок катастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау до выводов следствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
-
- 27 декабрь 2024, 13:48
Хатаинский районный суд Баку в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения обвиняемым журналистам по делу Toplum TV.
-
- 27 декабрь 2024, 13:20
AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России, сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу 27 декабря.
Написать отзыв