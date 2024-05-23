Адвокаты Алескера Мамедли обратились в ЕСПЧ

Защита юридического учредителя Toplum TV Алескера Мамедли подала новое ходатайство о переводе его под домашний арест, сообщил Turan его брат Насими Мамедли.

По его словам, А.Мамедли сегодня звонил из СИЗО.

«Несмотря на отсутствие жалоб на условия содержания, его беспокоят проблемы со здоровьем. В изоляторе у него брали образцы крови на анализы, которые подтвердили негативные изменения в его здоровье, и в частности в функционировании поджелудочной железы, печени и щитовидной железы», - сказал Н.Мамедли.

В особенности, А.Мамедли обеспокоен отказом ему в проведении исследования биопсии в связи с 23-мм узелком в щитовидной железе.

Н.Мамедли сказал, что в связи с отсутствием эффективной медицинской помощи А.Мамедли его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, адвокаты 22 мая подали ходатайство о переводе А.Мамедли под домашний арест, чтобы он мог получать эффективное лечение в частной клинике.

Ходатайство будет рассмотрено либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

Н.Мамедли также отметил, что 24 мая день рождения А.Мамедли, ему исполняется 56 лет.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, что учредитель Tolum TV был арестован 8 марта по обвинению в контрабанде денег по предварительному сговору.

Ранее, 6 марта были задержаны 7 сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив. Пятеро из них были заключены под стражу, еще двое взяты под стражу в полиции.

Международные организации призвали прекратить уголовное преследование арестованных по делу Tolum TV и других СМИ Азербайджана, и в частности Abzas Media, Kanal-13.