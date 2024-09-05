Афгана Садыгова в  СИЗО посетил представитель миграционной службы Грузии

Содержащегося в Тбилисском СИЗО учредителя сайта Azel TV посетил представитель Миграционной службы Грузии. Об этом сообщила супруга Афгана Севиндж Садыгова, которая посетила его 5 сентября.

Визит представителя Миграционной службы связан с тем, что АФГАН Садыгов попросил политическое убежище в Грузии. Чиновник в присутствии адвоката взял интервью и сообщил, что через месяц повторно посетит Афгана.

Садыгов обосновал обращение за убежищем тем, что в Азербайджане против него заведено уголовное дело по сфабрикованным обвинениям, сообщила его супруга.

Садыгов жалуется на плохие условия содержания и некачественную пищу в СИЗО. При этом, семье не разрешают приносить пищу для Садыгова, а в тюремном магазине продукты стоят дорого.

Супруга Садыгова сказала также, что она с 2 дочерями чувствует себя в Грузии в опасности, поскольку ей периодически поступают угрозы с требованием прекратить критику определенных лиц в Азербайджане.

* Афган Садыгов вместе с семьей выехал в Грузию 24 декабря прошлого года. Он был задержан грузинской полицией 3 августа, когда пытался вылететь вместе с семьей в Стамбул. 4 августа Тбилисский городской суд арестовал его на 3 месяца с целью экстрадиции в Азербайджан.

В суде сообщили, что 10 мая МВД Азербайджана предъявило Афгану Садыгову обвинения по статьями 188.2.2 и 182.2.4 УК Азербайджана ("вымогательство путем угроз, захват чужого имущества, неоднократные угрозы публикации компрометирующей информации").