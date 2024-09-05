Выступает ли Иран против России из-за Зангезурского коридора?
Иран раскритиковал Россию за поддержку требования Азербайджана о беспрепятственном доступе к Нахичеванскому анклаву путем открытия транспортного коридора Зангезур через Армению. Критика содержалась в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран 2 сентября.
В заявлении отмечалось, что эта поддержка со стороны России фактически заблокирует прямой доступ Ирана к Армении. МИД Ирана также упомянул, что в Тегеране состоялась встреча российского посла с главой Евразийского департамента МИД Ирана Моджтабой Демирчилу, помощником министра. В ходе встречи было заявлено, что Иран выступает против «любых геополитических изменений на Кавказе».
Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу прокомментировал ситуацию в программе «Сложный вопрос». По его словам, политика Ирана в отношении Азербайджана остается неизменной — со времен Второй карабахской войны Тегеран продолжает делать антиазербайджанские заявления, угрожая, что реализация проекта Зангезурского коридора является красной линией для Ирана. Иран часто проводит военные учения, а иранские СМИ регулярно публикуют антиазербайджанские статьи.
Шахиноглу отметил, что все еще есть надежда, что с избранием «реформатора» азербайджанского происхождения Масуда Пезешкиана на пост президента Ирана ситуация может измениться. Однако Верховный лидер Ирана, его ближайшее окружение и Корпус стражей исламской революции (КСИР) не скорректировали свою политику в отношении Азербайджана.
Например, принимая премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посетившего Тегеран на инаугурацию Пезешкиана, Али Хаменеи, по-видимому, пытаясь оказать давление на Пашиняна, вновь заявил, что Иран по-прежнему считает, что идея Зангезурского коридора не отвечает интересам Армении.
Политолог отметил, что теперь Иран решил послать России сигнал. «Конечно, Иран не может угрожать России, поскольку Россия — слишком большое государство. К тому же Россия — партнер Ирана, покупатель иранского оружия, у них есть совместные проекты. Однако, видя, что Россия не против открытия Зангезурского коридора (при условии, что он будет контролироваться Россией), Иран тонко сигнализирует о своем неодобрении», — сказал Шахиноглу.
Эксперт также считает, что утверждение Тегерана о том, что открытие Зангезурского коридора якобы заблокирует прямой доступ Ирана в Армению, лишено всякой логики и не соответствует действительности. «Желание Ирана не допустить открытия Зангезурского коридора является частью его более широкой антиазербайджанской политики», — заключил Шахиноглу.
-
- Политика
- 5 сентябрь 2024 17:49
-
Сложный вопрос
-
- 3 сентябрь 2024, 22:41
Досрочные парламентские выборы в Азербайджане не предложили избирателям никаких политических альтернатив и прошли с жесткими ограничениями основных свобод и деятельности СМИ, говорится в совместном заявлении международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам досрочных выборов в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября.
-
- 2 сентябрь 2024, 22:54
Объявлены предварительные результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 1 сентября. Об этом 2 сентября сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
-
- 30 август 2024, 21:40
До досрочных парламентских выборов осталось меньше двух дней. Сегодня последний день агитации и продвижения. Есть ли ощущение, что в стране идет избирательный процесс?
-
- 28 август 2024, 23:28
Внешний государственный долг Азербайджана сократился, а внутренний государственный долг увеличился. По состоянию на 1 июля 2024 года внешний государственный долг составил 5,3613 млрд долларов США, сократившись на 1,0999 млрд долларов США или 17% по сравнению с началом года. Напротив, внутренний государственный долг составил 16,5719 млрд манатов, увеличившись на 705,5 млн манатов с начала года.
Написать отзыв