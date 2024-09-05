Выступает ли Иран против России из-за Зангезурского коридора?

Иран раскритиковал Россию за поддержку требования Азербайджана о беспрепятственном доступе к Нахичеванскому анклаву путем открытия транспортного коридора Зангезур через Армению. Критика содержалась в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран 2 сентября.

В заявлении отмечалось, что эта поддержка со стороны России фактически заблокирует прямой доступ Ирана к Армении. МИД Ирана также упомянул, что в Тегеране состоялась встреча российского посла с главой Евразийского департамента МИД Ирана Моджтабой Демирчилу, помощником министра. В ходе встречи было заявлено, что Иран выступает против «любых геополитических изменений на Кавказе».

Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу прокомментировал ситуацию в программе «Сложный вопрос». По его словам, политика Ирана в отношении Азербайджана остается неизменной — со времен Второй карабахской войны Тегеран продолжает делать антиазербайджанские заявления, угрожая, что реализация проекта Зангезурского коридора является красной линией для Ирана. Иран часто проводит военные учения, а иранские СМИ регулярно публикуют антиазербайджанские статьи.

Шахиноглу отметил, что все еще есть надежда, что с избранием «реформатора» азербайджанского происхождения Масуда Пезешкиана на пост президента Ирана ситуация может измениться. Однако Верховный лидер Ирана, его ближайшее окружение и Корпус стражей исламской революции (КСИР) не скорректировали свою политику в отношении Азербайджана.

Например, принимая премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посетившего Тегеран на инаугурацию Пезешкиана, Али Хаменеи, по-видимому, пытаясь оказать давление на Пашиняна, вновь заявил, что Иран по-прежнему считает, что идея Зангезурского коридора не отвечает интересам Армении.

Политолог отметил, что теперь Иран решил послать России сигнал. «Конечно, Иран не может угрожать России, поскольку Россия — слишком большое государство. К тому же Россия — партнер Ирана, покупатель иранского оружия, у них есть совместные проекты. Однако, видя, что Россия не против открытия Зангезурского коридора (при условии, что он будет контролироваться Россией), Иран тонко сигнализирует о своем неодобрении», — сказал Шахиноглу.

Эксперт также считает, что утверждение Тегерана о том, что открытие Зангезурского коридора якобы заблокирует прямой доступ Ирана в Армению, лишено всякой логики и не соответствует действительности. «Желание Ирана не допустить открытия Зангезурского коридора является частью его более широкой антиазербайджанской политики», — заключил Шахиноглу.