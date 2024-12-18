Акция евродепутатов в поддержку арестованных в Азербайджане журналистов и активистов
Акция евродепутатов в поддержку арестованных в Азербайджане журналистов и активистов
17 декабря группа депутатов Европарламента провели акцию в поддержку журналистов и активистов, арестованных в Азербайджане.
Депутаты от различных политических групп призвали положить конец репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане.
18 декабря в рамках пленарного заседания Европарламента пройдут обсуждения на тему «Продолжающиеся репрессии против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане, дела Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Кямрана Мамедли, Руфата Сафарова и Мейдан ТВ». По итогам обсуждений 19 декабря будет вынесен на голосование проект резолюции.
25 апреля и 24 октября текущего года Еврпарламент принял резолюции, призывающие власти Азербайджана освободить политзаключенных. Одновременно, депутаты призвали Евросоюз ввести санкции против азербайджанских чиновников, нарушающих права человека.
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