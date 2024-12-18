Вашингтон призвал Баку уважать свободу прессы

17 декабря в Баку начался судебный процесс над журналистами издания Abzas Media и сотрудничавших с ним журналистов.

В ходе брифинга корреспондент Turan задал вопрос об отношении Вашингтона к аресту сотрудничавшего с этим изданием журналиста «Радио Свобода» Фарида Мехрализаде.

“Мы очень обеспокоены этим делом и призываем Азербайджан уважать права каждого человека в стране, и особоенно уважать свободу прессы», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.