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(3 часа назад)
Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии

Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии

Сегодня в Тбилиси перед Домом правительства Грузии состоялась акция протеста в защиту арестованного в этой стране руководителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова.

Как сообщила Turan  его супруга Севиндж Садыгова, в акции приняли участие местные независимые журналисты и активисты.

Участники акции потребовали от властей Грузии приостановить экстрадицию А.Садыгова в Азербайджан.

«Если власти Грузии выдадут Афгана, то значит они исполнят заказ авторитарного режима Азербайджана», - заявила Садыгова.  Она отметила, что участники  акции потребовали также освобождения всех 300 политзаключенных в Азербайджане.

* Афган Садыгов вместе с семьей выехал в Грузию 24 декабря прошлого года. Он  был задержан грузинской полицией 3 августа, когда пытался вылететь вместе с семьей в Стамбул.  4 августа Тбилисский городской суд арестовал его на 3 месяца с целью экстрадиции в Азербайджан.

10 мая МВД Азербайджана предъявило Афгану Садыгову обвинения по  статьями: 188.2.2 и 182.2.4 УК Азербайджана  ("вымогательство путем угроз, захват чужого имущества, неоднократные угрозы публикации компрометирующей информации").

 

Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии
Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии

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