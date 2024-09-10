Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии
Акция в защиту Афгана Садыгова в Грузии
Сегодня в Тбилиси перед Домом правительства Грузии состоялась акция протеста в защиту арестованного в этой стране руководителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова.
Как сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова, в акции приняли участие местные независимые журналисты и активисты.
Участники акции потребовали от властей Грузии приостановить экстрадицию А.Садыгова в Азербайджан.
«Если власти Грузии выдадут Афгана, то значит они исполнят заказ авторитарного режима Азербайджана», - заявила Садыгова. Она отметила, что участники акции потребовали также освобождения всех 300 политзаключенных в Азербайджане.
* Афган Садыгов вместе с семьей выехал в Грузию 24 декабря прошлого года. Он был задержан грузинской полицией 3 августа, когда пытался вылететь вместе с семьей в Стамбул. 4 августа Тбилисский городской суд арестовал его на 3 месяца с целью экстрадиции в Азербайджан.
10 мая МВД Азербайджана предъявило Афгану Садыгову обвинения по статьями: 188.2.2 и 182.2.4 УК Азербайджана ("вымогательство путем угроз, захват чужого имущества, неоднократные угрозы публикации компрометирующей информации").
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