Лондон, Париж и Берлин вводят новые санкции против Тегерана
Лондон, Париж и Берлин вводят новые санкции против Тегерана
Великобритания, Франция и Германия осудили Иран за поставки ракет в Россию, в ближайшее время объявят санкции, которые затронут авиакомпании
МИД Германии опубликовал совместное заявление Великобритании, Франции и Германии в связи с поставками иранских баллистических ракет в Россию.
«Лондон, Париж и Берлин «приватно и публично давали понять, что мы примем новые и значимые меры против Ирана, если такие поставки состоятся. Теперь у нас есть подтверждение, что Иран совершил эти поставки. Мы предпримем немедленные шаги для отмены двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном», - говорится в заявлении.
Санкции будут введены против иранской авиакомпании Iran Air, которая (пока) имеет прямые рейсы, например, в Лондон.
Также Британия, Франция и Германия традиционно объявят о санкциях против физических и юридических лиц, участвующих в иранской ракетной программе и в поставках ракет в Россию.
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