Неужели мирное соглашение, большинство положений которого уже согласовано, застопорилось?

После 44-дневной войны 2020 года мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже четыре года. Несмотря на то, что переговоры ведутся раздельно при посредничестве как Евросоюза, так и России, а также напрямую между сторонами, мирное соглашение до сих пор не подписано. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил, что согласовано 80% проекта мирного соглашения.

9 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку полностью согласовали 13 из 16 пунктов проекта мирного соглашения и частично согласовали оставшиеся три.

Сегодня, 10 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян также отметил, что согласовано 13 пунктов. Кроме того, он добавил, что преамбула полностью урегулирована. Ранее он предлагал подписать соглашение по согласованным пунктам и продолжить обсуждение неурегулированных позже.

Комментируя заявление Мирзояна, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что Армения исключила необходимые положения из проекта мирного соглашения: «Хотя примерно 80% проекта согласовано, некоторые положения еще предстоит урегулировать. Однако это не означает, что, как предлагает Армения, неурегулированные положения следует удалить из проекта для подписания соглашения. Это было бы неприемлемо».

Гаджизаде подчеркнул, что для подписания мирного соглашения Армения должна сначала внести поправки в Конституцию, где упоминаются территориальные претензии к Азербайджану. Согласно недавним заявлениям из Еревана, Армения намерена внести поправки в Конституцию только в 2027 году. В таком случае, какой выход из ситуации видит Азербайджан? Зависит ли решение от самих двух стран или есть внешние факторы?

Депутат Милли Меджлиса (парламента) 6-го созыва Расим Мусабеков сообщил агентству Turan, что подписание мирного соглашения во многом зависит от двух стран: «Конкретные опасения и предложения обеих сторон хорошо известны. Президент Азербайджана предложил парафировать 80% согласованного текста мирного соглашения. Парафирование не означает подписания, но, согласно правилам парафирования, в согласованный текст не вносятся дальнейшие изменения. Это предложение остается на столе».

Мусабеков отметил, что изменение Конституции требует времени, но некоторые вопросы можно решить на парламентском уровне: «Декларацию об объединении с Карабахом принял парламент Армении. Теперь они должны внести поправки в закон и убрать эту неконституционную и неисполнимую часть из Конституции. Они этого пока не сделали».

Он также отметил, что есть и другие документы, принятые на парламентском и правительственном уровнях: «Пусть они внесут эти изменения, и Азербайджан увидит, что процесс движется вперед. Парламентская комиссия Армении, которая работала с сепаратистским образованием, должна быть распущена, поскольку этот сепаратистский орган юридически не признан, и на практике его больше нет. Ален Симонян уже говорил о роспуске штаб-квартиры этого ныне несуществующего образования, которое превратилось в рассадник терроризма против Пашиняна. Это позитивный шаг, и Азербайджан оценит действия, предпринятые в этом направлении».

По словам депутата, все это лишь слова: «Пока что мы ничего, кроме слов, не услышали. Поэтому мы не можем принять никаких изменений в политике, основанных на одних лишь заявлениях. Представители правительства Армении сделали много заявлений. Оценивать отношения мы будем по конкретным решениям и их реализации».

Эльхан Шахиноглу, глава исследовательского центра «Атлас», также сообщил радиостанции «Азадлыг», что обе стороны подтверждают, что большая часть мирного соглашения согласована: «Единственным спорным вопросом является пункт в Конституции Армении, содержащий территориальные претензии к Азербайджану. Если этот пункт будет удален из Конституции, ничто не помешает подписанию мирного соглашения».

Политолог считает, что отсрочка мирного соглашения до 2027 года и сохранение напряженности в регионе не отвечают интересам ни одной из стран: «Армения могла бы выполнить условия Азербайджана до конца этого года. Однако Пашинян также добивается ответного шага от Азербайджана. Таким шагом могло бы стать предоставление гарантий безопасности и признание территориальной целостности Армении».

По мнению эксперта, на процессы в регионе влияют несколько центров силы: «Это Россия, Иран, Франция и США. Турция же хочет мира и начала региональных проектов. Однако у четырех упомянутых мною государств могут быть разные интересы. США на самом деле хотят скорейшего заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и оказывают давление на правительство Армении, чтобы оно не медлило и достигло соглашения с Азербайджаном для снижения влияния России на Южном Кавказе. Франция стремится усилить свое присутствие в регионе через Армению».

Эксперт также считает, что Россия хочет, чтобы любое мирное соглашение было достигнуто при ее посредничестве: «Но сторонам это не нужно, и это беспокоит Россию. Если Армения сделает шаг вперед, ни одна крупная держава не сможет ее остановить».