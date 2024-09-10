Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Украины
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Украины
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с новоназначенным главой внешнеполитического ведомства Украины Андреем Сибигой.
Как сообщает пресс-службы азербайджанского МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Министр Джейхун Байрамов сердечно поздравил своего коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Украины и пожелал успехов в работе.
Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества, основанного на взаимном уважении и поддержке, а также нормах и принципах международного права.
Сибига выразил надежду на дальнейшее укрепление существующего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.
Он благодарностью отметил гуманитарная помощь, предоставляемую Азербайджаном в связи с ситуацией безопасности вокруг Украины, особенно поддержку, оказываемую восстановлению и реконструкции инфраструктуры в городе Ирпень, а также деятельности по разминированию.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.
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