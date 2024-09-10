  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy25.10 C
  • Среда, 11 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Учения военного спецназа 6 стран в Казахстане

Учения военного спецназа 6 стран в Казахстане

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Учения спецназа 6 стран в Казахстане

10 сентября на полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана состоялось открытие совместных многонациональных учений сил специального назначения «Безграничное братство – III».

В учениях принимают участие спецназ Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана, а представители ВС Иордании и Кыргызстана наблюдают за учениями.

Целью учений является обеспечение оперативной слаженности в управлении подразделений, повышение практических навыков, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков.

По плану, будут проведены занятия по тактической, огневой, горно-парашютной, снайперской подготовке. Затем подразделения спецназначения выполнят задачи учебно-боевой операции по обнаружению и нейтрализации незаконных вооруженных отрядов в населенном пункте.

В совместных учениях задействована бронетехника, армейская авиация, БПЛА и до 300 военнослужащих специального назначения.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей