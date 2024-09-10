Учения военного спецназа 6 стран в Казахстане
Учения спецназа 6 стран в Казахстане
10 сентября на полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана состоялось открытие совместных многонациональных учений сил специального назначения «Безграничное братство – III».
В учениях принимают участие спецназ Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана, а представители ВС Иордании и Кыргызстана наблюдают за учениями.
Целью учений является обеспечение оперативной слаженности в управлении подразделений, повышение практических навыков, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков.
По плану, будут проведены занятия по тактической, огневой, горно-парашютной, снайперской подготовке. Затем подразделения спецназначения выполнят задачи учебно-боевой операции по обнаружению и нейтрализации незаконных вооруженных отрядов в населенном пункте.
В совместных учениях задействована бронетехника, армейская авиация, БПЛА и до 300 военнослужащих специального назначения.
Политика
-
- 10 сентябрь 2024, 17:49
Великобритания, Франция и Германия осудили Иран за поставки ракет в Россию, в ближайшее время объявят санкции, которые затронут авиакомпании
-
- 10 сентябрь 2024, 17:08
Сегодня в Тбилиси перед Домом правительства Грузии состоялась акция протеста в защиту арестованного в этой стране руководителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова.
-
- 10 сентябрь 2024, 16:26
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с новоназначенным главой внешнеполитического ведомства Украины Андреем Сибигой.
-
- 10 сентябрь 2024, 15:24
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прибыл в Грузию для участия в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится в Батуми, сообщила пресс-служба Минобороны.
Написать отзыв