Учения спецназа 6 стран в Казахстане

10 сентября на полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана состоялось открытие совместных многонациональных учений сил специального назначения «Безграничное братство – III».

В учениях принимают участие спецназ Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана, а представители ВС Иордании и Кыргызстана наблюдают за учениями.

Целью учений является обеспечение оперативной слаженности в управлении подразделений, повышение практических навыков, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков.

По плану, будут проведены занятия по тактической, огневой, горно-парашютной, снайперской подготовке. Затем подразделения спецназначения выполнят задачи учебно-боевой операции по обнаружению и нейтрализации незаконных вооруженных отрядов в населенном пункте.

В совместных учениях задействована бронетехника, армейская авиация, БПЛА и до 300 военнослужащих специального назначения.