В Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана
В Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана (Обновлено)
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прибыл в Грузию для участия в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится в Батуми, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ходе встреч запланировано обсуждение перспектив военного сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, а также вопросов региональной безопасности.
До начала трехсторонней встречи состоялись переговоры глав военных ведомств Грузии и Азербайджана.
Были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, проведение совместных учений, борьбы с терроризмом и региональной безопасности.
Сегодня же состоялась встреча Закира Гасанова с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Стороны провели подробный обмен мнениями по повышению интенсивности совместных учений, обмену опытом, ситуации в регионе и обеспечению стабильности.
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