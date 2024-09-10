В Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана

В Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана (Обновлено)

В Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана (Обновлено)

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прибыл в Грузию для участия в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится в Батуми, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе встреч запланировано обсуждение перспектив военного сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, а также вопросов региональной безопасности.

До начала трехсторонней встречи состоялись переговоры глав военных ведомств Грузии и Азербайджана.

Были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, проведение совместных учений, борьбы с терроризмом и региональной безопасности.

Сегодня же состоялась встреча Закира Гасанова с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Стороны провели подробный обмен мнениями по повышению интенсивности совместных учений, обмену опытом, ситуации в регионе и обеспечению стабильности.