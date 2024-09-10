За граффити в бакинском метро гражданин Франции получил 3 года тюрьмы
За граффити в бакинском метро гражданин Франции получил 3 года тюрьмы
В Наримановском районном суде Баку 10 сентября оглашен приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах Бакинского метро.
В частности, приговор был зачитан гражданину Франции Клерку Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданину Новой Зеландии Де-Сенту Квентину Исмаэлю (De-Saint Quentin İsmael) и гражданину Австралии Хану Полу (Han Paul).
Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, суд расценил граффити, не имеющее какого-либо политического смысла как «хулиганство», повлекшее тяжкое последствие - «повреждение чужого имущества».
Гражданин Франции приговорен к 3 годам лишения свободы.
Двое других оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).
Адвокат отметил, что ущерб уже был полностью возмещен и даже с учетом компенсации упущенной выгоды от простоя поезда.
Обвиняемые признали, что нарисовали граффити, однако не делали это из хулиганских побуждений и с целью нанесения ущерба. Они сообщили, что подобным образом поступали и в других странах, но до сих пор их максимум штрафовали на 400 евро.
Адвокат сказал, что на решение суда будет подана апелляция.
Отметим, что указанные лица были задержаны в марте этого года.
При этом, француз был взят под стражу, а двое других на период следствия оставались на свободе.
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