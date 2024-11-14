Акция в защиту Украины на COP29

Акция в поддержку Украины на COP29

В ходе проходящей в Баку климатической конференции COP29 14 ноября группа активистов провели акцию протеста, осудив агрессию России против Украины.

Активисты также осудили государства, снабжающие страны, ведущие захватнические войны нефтью и оружием.

В ходе акции были подняты плакаты с лозунгами : «Переход от ископаемого топлива к миру!», «Конец преступлениям войны!», «Накажите агрессора!», «Поэтапно прекратите использование ископаемого топлива для достижения мира!» и др.