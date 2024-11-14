Акция в защиту Украины на COP29
Акция в поддержку Украины на COP29
В ходе проходящей в Баку климатической конференции COP29 14 ноября группа активистов провели акцию протеста, осудив агрессию России против Украины.
Активисты также осудили государства, снабжающие страны, ведущие захватнические войны нефтью и оружием.
В ходе акции были подняты плакаты с лозунгами : «Переход от ископаемого топлива к миру!», «Конец преступлениям войны!», «Накажите агрессора!», «Поэтапно прекратите использование ископаемого топлива для достижения мира!» и др.
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