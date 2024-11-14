Больше затрачено на продукты животноводства, чем заработано на хлопке

В Баку прошли обсуждения в рамках 29-й сессии Конференции сторон (КС29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, посвященные теме «Декарбонизация и адаптация к изменению климата цепочки создания стоимости от хлопка до одежды». Среди прочих тем было затронуто и состояние хлопководства в Азербайджане.

В 2017 году была принята «Государственная программа по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 годы». В этот период часть земель, используемых для животноводства, была отведена под выращивание хлопка.

В результате была поставлена ​​цель увеличить переработку хлопка в стране до 500 тыс. тонн. Однако эта цель пока не достигнута. В 2023 году производство хлопка составило 276 тыс. тонн, что ниже показателя 2022 года в 322 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, в 2024 году площади, отведенные под выращивание хлопка, были расширены на 25%. Однако некоторые независимые эксперты утверждают, что отвод части пастбищных земель под выращивание хлопка негативно сказался на поголовье скота и привел к росту цен на мясо. Цена на баранину в Азербайджане уже выросла до 20 манатов, что почти вдвое больше, чем семь-восемь лет назад.

Данные Государственного Таможенного Комитета показывают, что хотя экспорт хлопка увеличился за первые восемь месяцев этого года, экспортная цена упала. С января по август 2024 года Азербайджан экспортировал 99 539 тонн хлопка на сумму 161,3 млн долларов США, что на 45,7% больше в стоимостном выражении и на 83,2% больше в объемном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя экспортная цена хлопка за килограмм за этот период составила 2,76 маната, что на 71 гяпик или 20,4% меньше, чем в предыдущем году.

Фермер-хлопковод из Кюрдамира, пожелавший остаться неизвестным, рассказал радиостанции «Азадлыг», что планирует прекратить выращивание хлопка в следующем году: «Это невыгодно. Я едва могу получать прибыль со своей земли. У меня пять гектаров. Практически нет орошения, и урожай высыхает. Субсидий недостаточно. Теперь они предоставляют субсидии только на основе количества проданного урожая, а не площади засеянного участка. Как же мне сажать и выращивать урожай?»

Фермер также коснулся проблем закупки: «Часть хлопка учитывается как отходы, и за него плата не взымается».

Напротив, в Минсельхозе сообщили Turan, что выплаты фермерам за хлопок за последние годы увеличились: «Согласно решению Совета по сельскохозяйственным субсидиям, в этом году фермеры получают продуктовую субсидию в размере 190 манатов за тонну хлопка, сданного на заготовительные пункты. Ранее эта сумма составляла 180 манатов. На следующий сельскохозяйственный год будет предоставлена ​​продуктовая субсидия в размере 210 манатов за тонну хлопка, выращенного с использованием современных систем орошения. Для территорий без таких систем субсидия сохраняется на уровне 190 манатов за тонну».

Также было отмечено, что в стране продолжается уборка хлопка: «По состоянию на 11 ноября собрано и сдано на заготовительные пункты 168 086 тонн хлопка. Средняя урожайность по стране в настоящее время составляет 16,35 центнера с гектара. С января по октябрь текущего года экспортировано 106 450 тонн хлопкового волокна, что в два раза превышает объемы аналогичного периода прошлого года».

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов сказал радиостанции «Азадлыг», что правительство Азербайджана не смогло эффективно развивать хлопководство. Он отметил, что большая часть хлопка, производимого в стране, экспортируется в качестве сырья: «Азербайджан не производит из него ткани или одежду, упуская добавленную стоимость. Экспорт хлопка в качестве сырья не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Нет комплексной политики в отношении хлопководства; это просто кампания».

Экономист отметил, что Азербайджан значительно увеличил импорт мясной и молочной продукции: «Например, если мы зарабатываем $200 млн на экспорте хлопка, то $400 млн тратим на импорт животноводческой продукции. Эти расчеты необходимо тщательно проанализировать. В одном случае без должного планирования пастбища были выделены под хлопок, увеличив посевную площадь до 140 тыс. га. Позже ее сократили до 99 тыс. га из-за низкой урожайности».

По словам Магеррамова, экспорт хлопка контролируется монополиями: «В их руках производство хлопкового волокна и оборудование, используемое в хлопководстве. Многие фермеры, которые занялись выращиванием хлопка по призыву правительства семь лет назад, понесли убытки и до сих пор выплачивают долги банкам».