Мария Захарова в очередной раз раскрывает «коварные замыслы» Запада

США и ЕС, пытавшиеся играть посредников в армяно-азербайджанском конфликте, так и ничего не придумали, а лишь копировали идеи Москвы, извращая их суть, чтобы «подмять» мирный процесс под себя. Однако их истинная цель была в том, чтобы взять регион «под контроль», влезть в него, выдавить из него Россию, а заодно Иран и Турцию.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 ноября.

«Мы в отличие от западников заинтересованы в безопасном, стабильном и процветающем Южном Кавказе. Мы присутствуем там. Наши интересы естественные, исторические, экономические, гуманитарные, финансовые».

Российская сторона готова и впредь оказывать азербайджанским и армянским партнерам всестороннее содействие в целях достижения устойчивого мира и благополучия в регионе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне, сказал она.

«Когда шла активная работа на трехсторонней основе, удалось добиться серьезных результатов по широкому кругу вопросов. Так, в июне 2023 г. в рамках Трехсторонней рабочей группы мы были близки к практическому восстановлению транспортных маршрутов в регионе. Однако под давлением Запада Ереван «заморозил» свое участие в группе, а затем и во всех трехсторонних форматах», - отметила Захарова.