Азербайджан привлек интерес мировых компаний к Фонду климатического финансирования

Азербайджан привлек значительный интерес компаний, как из развивающихся, так и из развитых стран, а также представителей государственного и частного секторов не менее 10 стран к участию в качестве акционеров в Фонде действий по финансированию климата (CFAF), общий бюджет которого составляет 1 млрд долларов. CFAF является одной из 14 ключевых инициатив Азербайджана, представленных на COP29, заявил на пресс-конференции во четверг Ялчин Рафиев, главный переговорщик Азербайджана на COP29 и заместитель министра иностранных дел.

«Мы продолжаем наши усилия по созданию фонда и скорейшему вводу его в эксплуатацию. Потенциальные доноры проявляют значительный интерес к этому Фонду действий по финансированию климата, инициативе председательства Азербайджана на COP29. Цель фонда — предоставить инновационный источник финансирования для нуждающихся стран», — заявил Рафиев.

Он отметил, что концепция деятельности CFAF в настоящее время находится в стадии разработки.

«Чтобы обеспечить инклюзивный процесс разработки концепции фонда, мы решили привлечь потенциальные страны-доноры в рабочую группу. Эта коллективная рабочая группа сосредоточена на подготовке концептуальной основы для запуска фонда, что является сложным начинанием», - сказал Рафиев.

Ранее ожидалось, что CFAF будет представлен и запущен во время COP29. В число участников входят компании и организации из нескольких стран, богатых ресурсами.

Отвечая на вопрос британского журналиста, усомнившегося в "зеленых" инициативах Азербайджана из-за его нефтяного прошлого, Рафиев подчеркнул, что Азербайджан устремлен в устойчивое будущее и предпринимает соответствующие шаги, исходя из своего нефтяного прошлого.

Перед брифингом Рафиев и представители органов ООН провели дебаты по теме «Новая коллективная количественная цель» для глобального климатического финансирования, отметив отсутствие четкой согласованной годовой цели, при этом обсуждения касались нескольких триллионов долларов в год.