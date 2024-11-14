Тело умершей армянской женщины находится в Ханкенди уже 25 дней

Тело Веры Агасян, 70-летней армянки, скончавшейся в городе Ханкенди 20 октября, остается невостребованным.

Илаха Гусейнова, руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского офиса МККК, сообщила агентству Turan, что организация находится в контакте с соответствующими сторонами как в Азербайджане, так и за рубежом для решения этого вопроса. «Мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами», — заявила она.

Согласно результатам вскрытия, проведенного Министерством здравоохранения Азербайджана, жительница Ханкенди Вера Агасян скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности, вызванной тромбозом легочной артерии. Несмотря на неоднократные призывы ее четверых детей покинуть Карабах во время эвакуации в сентябре 2023 года, Агасян решила остаться. Армянские СМИ сообщили, что она страдала от психического недуга.

Министерство здравоохранения Азербайджана подтвердило, что при жизни Агасян получала медицинскую и социальную помощь, включая необходимые медицинские осмотры, проводимые местными специалистами.

После смерти Агасян, ее дочь, проживающая в Ереване, обратилась в армянское отделение МККК с просьбой перевезти тело матери для захоронения в Армению. Представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни заявила 25 октября, что они связи с семьей в Армении и выразили готовность оказать помощь. Однако по состоянию на середину ноября тело усопшей находится в Ханкенди.