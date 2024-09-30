Акиф Гурбанов призвал ПАСЕ не быть равнодушными к нарушениям прав в Азербайджане
Акиф Гурбанов призвал ПАСЕ не быть безучастными к нарушениям прав в Азербайджане
На открывшейся в понедельник сессии ПАСЕ состоялась церемония вручения Премии имени Вацлава Гавела, которая присуждается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами
В этом году премии удостоилась венесуэльский правозащитник Мария Корина Мачадо. Она соучредитель венесуэльской волонтерской гражданской организации «Súmate» за гражданскую и политическую свободу, права и гражданское участие.
В шорт-листе кандидатов был также азербайджанский правозащитник, политик и активный член гражданского общества Акиф Гурбанов, который в настоящее время находится под арестом.
Как передает специальный корреспондент Turan из Страсбурга, его адвокат Шахла Гумбатова зачитала обращение Гурбанова к депутатам ПАСЕ из Бакинского СИЗО.
В своем послании он обратил внимание на ухудшение в Азербайджане ситуации с правами человека, подавление критических голосов, нарушение элементарных прав граждан.
Гурбанов также информировал об уголовных делах против Abzas Media и Toplum TV, в рамках которых арестованы более десяти журналистов и активистов, десятки людей вызываются на допросы, ограничиваются их свобода передвижения.
Гурбанов призвал депутатов ПАСЕ и европейскую общественность не быть безучастными к судьбе необоснованно преследуемых в Азербайджане, проявить солидарность с теми, кто продолжает работу подвергая большому риску свою безопасность.
Еще одним номинантом на премию Гавела была Бабуца Патарая - ведущая феминистская активистка и адвокат по правам человека из Грузии.
Директор Института демократических инициатив (ИДИ) и глава член «Платформы III Республики» Акиф Гурбанов был задержан 6 марта 2024 года в рамках дела Toplum TV. 8 марта Хатаинский районный суд арестовал его на 4 месяца, впоследствии срок заключения продлевался.
Все арестованные обвинены в контрабанде валюты, при этом провластные СМИ сообщили о якобы «незаконном» получении указанными лицами грантов из-за рубежа.
Премия Вацлава Гавела вручается с 2013 года. В 2014 году награда была вручена находящемуся в тюремном заключении правозащитнику Анару Мамедли, который сейчас вновь оказался за решеткой.
-
-
- Экономика
- 30 сентябрь 2024 15:34
Политика
-
- 30 сентябрь 2024, 18:06
Бывшая кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 82-го Имишли-Саатлинского избирательного округа Лейла Наджафгулиева уволена с должности учительницы средней школы в селе Аранлы Имишлинского района. Она сказала Turan, что увольнение связано с ее активной позицией на выборах, которые она по данным ЦИК, проиграла.
-
- 30 сентябрь 2024, 17:58
«Сердечно поздравляю вас с национальным новогодним праздником еврейского народа Рош ха-Шана и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания и пожелания», - говорится в послании президента Азербайджана в адрес еврейского населения страны.
-
- 30 сентябрь 2024, 17:44
В понедельник в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ была утверждена окончательная повестка осенней сессии ассамблеи, которая продлится до 4 октября.
-
- 30 сентябрь 2024, 16:24
30 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор бывшему депутату, предпринимателю Назиму Байдемирли. В своем выступлении адвокат Агыль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».
Написать отзыв