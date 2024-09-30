Акиф Гурбанов призвал ПАСЕ не быть равнодушными к нарушениям прав в Азербайджане

Акиф Гурбанов призвал ПАСЕ не быть безучастными к нарушениям прав в Азербайджане

На открывшейся в понедельник сессии ПАСЕ состоялась церемония вручения Премии имени Вацлава Гавела, которая присуждается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами

В этом году премии удостоилась венесуэльский правозащитник Мария Корина Мачадо. Она соучредитель венесуэльской волонтерской гражданской организации «Súmate» за гражданскую и политическую свободу, права и гражданское участие.

В шорт-листе кандидатов был также азербайджанский правозащитник, политик и активный член гражданского общества Акиф Гурбанов, который в настоящее время находится под арестом.

Как передает специальный корреспондент Turan из Страсбурга, его адвокат Шахла Гумбатова зачитала обращение Гурбанова к депутатам ПАСЕ из Бакинского СИЗО.

В своем послании он обратил внимание на ухудшение в Азербайджане ситуации с правами человека, подавление критических голосов, нарушение элементарных прав граждан.

Гурбанов также информировал об уголовных делах против Abzas Media и Toplum TV, в рамках которых арестованы более десяти журналистов и активистов, десятки людей вызываются на допросы, ограничиваются их свобода передвижения.

Гурбанов призвал депутатов ПАСЕ и европейскую общественность не быть безучастными к судьбе необоснованно преследуемых в Азербайджане, проявить солидарность с теми, кто продолжает работу подвергая большому риску свою безопасность.

Еще одним номинантом на премию Гавела была Бабуца Патарая - ведущая феминистская активистка и адвокат по правам человека из Грузии.

Директор Института демократических инициатив (ИДИ) и глава член «Платформы III Республики» Акиф Гурбанов был задержан 6 марта 2024 года в рамках дела Toplum TV. 8 марта Хатаинский районный суд арестовал его на 4 месяца, впоследствии срок заключения продлевался.

Все арестованные обвинены в контрабанде валюты, при этом провластные СМИ сообщили о якобы «незаконном» получении указанными лицами грантов из-за рубежа.

Премия Вацлава Гавела вручается с 2013 года. В 2014 году награда была вручена находящемуся в тюремном заключении правозащитнику Анару Мамедли, который сейчас вновь оказался за решеткой.