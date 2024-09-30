Группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров был убит в результате израильского авиаудара в южном ливанском городе Тир

БЕЙРУТ, 30 сентября (Рейтер) - Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Касем в своем первом публичном выступлении после убийства лидера группировки Хасана Насраллы Израилем на прошлой неделе заявил, что движение готово противостоять любому израильскому наземному вторжению в Ливан.

«Израиль не достигнет своих целей», — заявил он. «Мы рассматриваем все возможности и будем готовы, если израильтяне решат войти пешком. Силы сопротивления готовы к наземному сражению», — добавил Касем.

Заявление прозвучало после того, как израильские силы нанесли многочисленные удары по целям Хезболлы во время двухнедельного наступления в Ливане, убив несколько командиров. Возможность вторжения израильских сухопутных войск и танков через границу беспокоит многих.

В связи с этим палестинская военизированная группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров был убит в результате израильского авиаудара в южном ливанском городе Тир в понедельник. Другая палестинская организация объявила, что трое ее лидеров были убиты в результате удара в центре Бейрута — это первая подобная атака внутри столицы.

ХАМАС сообщил, что его лидер в Ливане Фатех Шариф Абу аль-Амин был убит вместе со своей женой, сыном и дочерью в результате авиаудара по их дому в лагере беженцев в Тире рано утром в понедельник.

Другая фракция, Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), подтвердила, что трое ее лидеров были убиты в результате попадания ракеты в район Кола в Бейруте.

Эти убийства являются последними в серии участившихся нападений Израиля на объекты боевиков в Ливане в рамках конфликта, который охватывает территорию от палестинской территории Газа и оккупированного Западного берега до Йемена и самого Израиля.

«Это был первый случай нанесения Израилем удара за пределами южных пригородов Бейрута в ходе этой кампании, кульминацией которой стало убийство ветерана-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы на прошлой неделе в результате серии мощных авиаударов», — сообщили агентству Reuters очевидцы.

Израиль не дал немедленного комментария по поводу атаки в Бейруте. Удары указывают на то, что Израиль не замедляет своего многофронтового наступления, даже после устранения Насраллы, самого могущественного союзника Ирана в его «Оси сопротивления» против израильского и американского влияния в регионе.

Активизация операций Израиля против поддерживаемой Ираном «Хезболлы» в Ливане и сил хуситов в Йемене вызвала опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля, что может вовлечь в него Иран и США — главного союзника Израиля.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани предупредил, что Тегеран не оставит без ответа ни одно из «преступных действий» Израиля, имея в виду убийство Насраллы и заместителя командующего иранскими силами стражей исламской революции бригадного генерала Аббаса Нилфорушана, погибших в результате тех же ударов в пятницу.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние две недели погибло более 1000 ливанцев, а 6000 получили ранения, не уточняя, сколько из жертв были гражданскими лицами. Правительство заявило, что один миллион человек — пятая часть населения — покинули свои дома.

Эскалация конфликта вызвала в Бейруте опасения, что Израиль может расширить свою военную кампанию.

«Мне больше нечего сказать или добавить, кроме как: Боже, храни Ливан», — сказала жительница Бейрута Наваль. «То, что происходит со мной, может случиться с каждым».