Активист пятые сутки продолжает сухую голодовку в колонии

Активист Лачын Велиев пятые сутки проводит сухую голодовку в колонии номер 10, сообщила Turan его супруга Зульфия Велиева.

Он протестует против запрета на передачу его супруге доверенности на получение компенсации, назначенной ЕСПЧ. Кроме того, Велиев протестует против отказа оказать ему медицинскую помощь в связи с почечной болезнью.

Как отметила супруга, 28 мая активиста приняло руководство колонии и обещало решить поднятые им вопросы. Тем не менее, Велиев продолжает голодовку, поскольку и ранее ему давали подобные обещания, которые однако не выполнялись.

Состояние Велиева ухудшается и ему не оказывают медицинской помощи и даже не изолируют от других заключенных.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Велиев был арестован в марте 2021 г. по обвинению в «незаконном обороте наркотиков в крупном размере». Впоследствии ему предъявили обвинение также в «мошенничестве» и осудили к 7,5 годам лишения свободы.

По мнению правозащитников, истинной причиной ареста Велиева является его оппозиционная деятельность. В прошлом он был членом партии «Мусават», а затем сторонником партии Народного фронта.

Велиев был задержан после уличных митингов 15 июля 2020 года в Баку. В сентябре 2023 г. Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное предварительное заключение Велиева и постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.

Примечательно, что правительство само в одностороннем порядке признало нарушение прав Велиева, выразив готовность компенсировать ему моральный ущерб.