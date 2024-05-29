Новая международная коалиция против Запада?

С середины апреля официальные визиты в Азербайджан участились.

24 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Азербайджан. 25 апреля в Баку прибыл министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто, 6 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо, днем позже-президент Болгарии Румен Радев. 16 мая Баку посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

А 19 мая, перед крушением вертолета, президент Ирана Ибрагим Раиси встретился на границе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Последний на данный момент государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан состоялся 23 мая.

Перечисленные страны или их нынешние власти известны в мире по большей части как пророссийские.

Что происходит? С какой целью были нанесены эти визиты?

На вопросы ASTNA по этой теме отвечает эксперт по международным вопросам Эльман Фаттах.

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Вопрос: В последнее время возросла интенсивность официальных визитов в Азербайджан. За последний месяц, 24 апреля президент Кыргызстана, 25 мая министр иностранных дел Венгрии, 7 мая премьер-министр Словакии, 8 мая президент Болгарии, 16 мая президент Белоруссии посетили Азербайджан. В течение этого месяца также были официальные контакты с такими странами, как Румыния, Сербия, Албания и Китай. Наконец, 19 мая Президент Азербайджана и президент Ирана встретились на границе и выступили с оптимистичными заявлениями о будущих отношениях двух стран. Какой вывод можно сделать, если обобщить эти поездки и контакты?

Ответ: В последнее время авторитарная волна в мире берет реванш. До русско-украинской войны локомотивом международной авторитарной коалиции была Россия. Однако эта война значительно ослабила Россию. Это нанесло урон ее международному имиджу и опосредованно ее локомотиву. Несмотря на это, возглавляемая Китаем коалиция продолжает усиливать свое сопротивление демократизации. Новая стратегия заключается в поддержании сил коалиции через региональные авторитарные ассоциации. В качестве примера можно привести объединения, которые пытаются создать в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии. Ильхам Алиев также является одной из ведущих фигур международной авторитарной коалиции. На мой взгляд, международная авторитарная коалиция наряду с признанием за Ильхамом Алиевым полномочий жандарма Кавказа, признала также его инициативность в создании авторитарных союзов в той географии, где он имеет возможность оказывать влияние. В этом плане он принимает активное участие не только в создании авторитарного объединения на расширенном Кавказе, охватывающем Россию, Турцию, Иран, а также проявляет активность в координации авторитарных стран Центральной Азии и Восточной Европы. То есть, основной целью интенсифицирующихся связей на расширенном Кавказе с Россией, Турцией, Ираном, со склонными к авторитаризму странами Восточной Европы, такими как Словакия, Венгрия, Болгария, Сербия, Румыния и Албания, со странами Центральной Азии - Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, является организация тесного сотрудничества авторитарных союзов, создаваемых в этих трех регионах, чтобы создать эффективный уровень сопротивления давлению демократических стран Европы.

Вопрос: Между тем, Словакия и Венгрия заблокировали заявление Европейского Союза (ЕС) в связи с Грузией и запомнились своими выступлениями против оказания помощи Украине. Кстати, несколько дней назад заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил ЕС в связи с его отношением к Ирану и Азербайджану. 13 мая бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обвинила Китай в тайном оборонно-промышленном сотрудничестве с Россией. А 16 мая лидеры Китая и России выступили в Пекине с совместным заявлением. Принимая во внимание все это, некоторые эксперты считают, что происходит некое блокирование против Запада. Возможно ли такое?

Ответ: : Вобще следует отметить, что международная авторитарная коалиция более оперативна в создании союза против Запада. Остался позади второй год аннексионистской войны России в Украине , но коллективный Запад пока не смог предпринять эффективных мер для защиты Украины. Вопреки этому, такие страны, как Китай, Корея, Иран, систематизировали свою военную помощь России.

И коллективный Запад, и международная авторитарная коалиция прекрасно понимают, что исход этой войны приведет к тому, что проигравшая сторона потеряет все. Если Украина проиграет, это будет крах демократического фронта, если проиграет Россия, это будет демонтаж авторитарной коалиции. Поэтому оба фронта ускорили союзничество.

Вопрос: Многие эксперты говорят, что главный вопрос на этих встречах экономическое сотрудничество. И в качестве аргумента выдвигают коридор Восток-Запад. Они считают, что Азербайджан является главной ведущей и центральной силой этого коридора. Насколько реалистичны, по вашему мнению, эти утверждения?

Ответ: В определенной степени реально. Как уже было сказано, тесная связь Ильхама Алиева со странами, которые станут потенциальными членами авторитарных объединений, которые планируется создать в близлежащих географических регионах, также служит этому. Он подписал двусторонние экономические соглашения почти с 15 странами Европы (большинство из которых являются членами ЕС). Цель - предотвратить в случае обострения противостояния проявления Западом единой позиции против правительства Ильхама Алиева. С другой стороны, активное участие в авторитарном сообществе, которое будет создано в Центральной Азии, позволит Ильхаму Алиеву модерировать транзит Восток-Запад, что, по мнению Ильхама Алиева, заставит Запад быть более сдержанным в своих действиях против него.

Вопрос: Любопытно, что за последний месяц, что Турция очень редко упоминается в официальной хрониках. Чем это объясняется?

Ответ: Турция является ключом всех трёх географических регионов (Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа). Фактически, жизнеспособность авторитарных объединений, которые будут созданы в регионе, зависит от Турции. Если Турция продолжит развивать новое сближение с демократическим Западом, которое началось в последнее время, этот проект авторитарных объединений, инициированный Ильхамом Алиевым, не будет иметь особого успеха. Без Турции не удастся создать в Центральной Азии ни авторитарное объединение под названием «Тюркский союз», ни создать такое объединение на расширенном Кавказе, ни обеспечить эффективность экономического коридора Восток-Запад.

Вопрос: Чем в итоге могут завершиться эти визиты, политические контакты? И что бы Вы предложили, чтобы Азербайджану было лучше?

Ответ: Я только что отметил основную цель этих поездок, интенсифицирующихся контактов. Цель состоит в том, чтобы противостоять демократизации путем создания авторитарных ассоциаций во всех 3 географических регионах. Что касается того, что могло бы быть лучшим сценарием для Азербайджана, то, конечно, успешным сценарием для Азербайджана была бы приверженность политике, направленной на евроинтеграцию, которая в настоящее время отражена в стратегических документах страны. Но реальность иная. Ильхам Алиев видит в этом сценарии самую большую угрозу для своей авторитарной власти и тащит страну на плацдарм международной авторитарной коалиции. К сожалению, эта реальность не сулит стране успешного будущего.

Сейчас демократический Запад может казаться неоперативным. Концентрация Запада может занять некоторое время. Но все экономические, научные, военные, технологические ресурсы в руках Запада. Нет никаких сомнений в том, что победившей стороной в результате процесса станет Запад. На Западе уже понимают, что иного пути как одержать победу нет. Если Украина проиграет, Запад обречен победить вместо нее.

Но не будем забывать, что Запад, который сегодня кажется «сдержанным», после победы потребует у всех лидеров и стран, которые были на противоположном фронте отчет. И тогда, нам как стране, придется расплачиваться за нынешний выбор властей Азербайджана.