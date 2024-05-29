«Сам по себе ГФСЗ не в состоянии предоставить пенсии, которые обеспечат достойный уровень жизни в нынешних экономических условиях»

Бюджет австралийского пенсионного фонда UniSuper, насчитывающего более 615 000 клиентов (членов) составляет 135 миллиардов долларов. UniSuper был создан в октябре 2000 года в результате слияния Программы Стипендий Австралийских Университетов (SSAU) и Программы Стипендий Высшего Образования (TESS). Это некоммерческая компания, акционерами которой являются 37 университетов Австралии.

Это был просто пример независимого фонда социального обеспечения в стране с населением чуть более 21 миллиона человек.

О частных фондах социальной защиты в Азербайджане говорить не стоит. Потому что в Азербайджане таких фондов нет.

Что касается деятельности Фонда Социальной Защиты Азербайджана, то по состоянию на 1 января текущего года в фонде было зарегистрировано 1 миллион 96 тысяч пенсионеров (1114,2 тысячи на 1 января прошлого года), что составляет 10,8 % населения страны. Доходы бюджета Государственного Фонда Социальной Защиты на 2024 год утверждены в размере 6 919 860 тысяч манатов, расходы - 6 919 860 тысяч манатов.

Минимальная пенсия в Азербайджане составляет 280 манатов, среднемесячная пенсия - 492,3 маната.

Но насколько прозрачен находящийся в монополии государства Фонд Социальной Защиты в Азербайджане? Почему в Азербайджане не создаются частные фонды? Как распределяются деньги, собранные в Фонд социального обеспечения? На что расходуются оставшиеся средства?

На эти и другие вопросы ASTNA отвечает экономист Ровшан Агаев.

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Вопрос: Как Вы оцениваете деятельность Фонда Социальной Защиты в Азербайджане? Есть ли прозрачность, отчетность? Сколько средств в Фонде Социальной Защиты?

Ответ: В деятельности ГФСЗ имеются серьезные проблемы с подотчетностью и прозрачностью, особенно в бюджетно-финансовой деятельности фонда. Прежде всего, в отличие от государственного бюджета и Государственного Нефтяного Фонда, Счетная Палата не дает заключения исполненному бюджету ГФСЗ. Хотя, согласно законодательству и Нефтяной Фонд, и Фонд Социальной Защиты являются внебюджетными фондами, то есть государственными финансовыми структурами, имеющими абсолютно одинаковый правовой статус. В этом плане эксклюзивный подход Счетной Палаты к ним непонятен. Следует иметь в виду, что мнение Палаты по исполненному бюджету является механизмом, который играет исключительную роль в обеспечении прозрачности, информационной открытости и подотчетности деятельности финансовых институтов.

Во-вторых, существует проблема обнародования информации о доходах бюджета ГФСЗ. Таким образом, всегда обходится молчанием вопрос о том, какая часть доходов Фонда формируется частным бизнесом, а какая государственным сектором. Тогда как, данные о вкладе частного сектора в формирование финансовых ресурсов пенсионной системы - это информация в которой испытывают очень серьезную нужду мозговые центры, научно-исследовательские институты.

В-третьих, информация о сумме пенсионных расходов по видам пенсий (по возрасту, инвалидности и потере главы семьи) не разглашается.

В-четвертых, не разглашается размер медианной пенсии на конец года. Также в открытых источниках нет информации о численности пенсионеров, получающих пенсию в различных интервалах, например, в размере минимальной пенсии, в интервале 300-500 манатов и, допустим, выше 1500-2000 манатов.

Наконец, как доходы, так и расходы бюджета ГФСЗ по регионам страны не разглашаются, хотя с точки зрения общественного контроля информация такого типа крайне важна.

Вопрос: Куда уходят средства, собранные в Фонд Социальной Защиты? Как они защищаются? Почему людей не оповещают об этом?

Ответ: Вероятно, Вы имеете в виду свободные средства Фонда. Когда в бюджете ГФСЗ доходы превышают расходы, оставшиеся средства формируются в качестве резерва за счет профицита бюджета и согласно закону эти средства могут быть инвестированы в различные финансовые инструменты в соответствии с решениями созданного в Фонде Инвестиционного Комитета. Этими инструментами могут быть также ценные бумаги Министерства Финансов и Центрального Банка, облигации, обеспеченные государственной гарантией, операции репо и анти-репо по государственным ценным бумагам, депозиты.

И действительно, данных, касающихся управления реальными остаточными средствами, недостаточно. По крайней мере, Нефтяной Фонд имеет опыт подотчетности по управлению средствами, и этим опытом можно воспользоваться. Но, как мы уже упоминали, у ГФСЗ в общем есть проблема подотчетности и прозрачности. И это, как и в бюджетной деятельности, не допускает информационной открытости в сфере управления остаточными средствами.

Очевидно, что в деятельности Фонда важны прозрачность и подотчетность, внедрение стандартов информационной открытости, и этот вопрос может быть решен путем принятия юридических документов.

Вопрос: Почему в Азербайджане лица, достигшие пенсионного возраста, не могут получить накопленные в Фонде Социальной Защиты разом? Или если человек, не достигший пенсионного возраста, умирает, почему его наследникам не передаются средства, накопленные в этом фонде? Если эти средства не передаются наследникам, то на что они расходуются?

Ответ: Этот вопрос у нас обсуждается очень широко. Думаю, основной причиной этого стал переход правительства от модели обязательного сбора к модели добровольного сбора. После внесения в 2017 году поправок в закон «О трудовых пенсиях» людям было предоставлено право формировать накопительные средства на свое будущее за счет добровольных взносов на социальное страхование. Но правовой базы этого не существует, нет в стране и частных пенсионных фондов, которые бы управляли сбережениями. В настоящее время уплаченные взносы накапливаются только на страховом счете. Этот счет, как следует из названия, предназначен для страхования проживания людей в пожилом возрасте.

Отказ правительства от накопительной пенсионной модели не был правильным шагом, и даже сегодня можно отыграть назад и собирать определенную часть страховых взносов (например, пятую часть) за счет накоплений в самом государственном пенсионном фонде. В этом случае средства, накопленные на этом счете, люди могут использовать людьми либо сами, либо их наследники по истечении известного периода в качестве собственного депозита.

Вопрос: Почему не проводится реформа пенсионного фонда? Почему не создаются частные фонды?

Ответ: Хотя создание частных пенсионных фондов и было включено в 2 разные пенсионные стратегии, принятые правительством за последние 20 лет, этого не произошло. Во всяком случае, если бы у правительства была политическая воля и желание, это стало бы возможным. О том, почему нет желания, можно только строить предположения.

Но одна из основных причин заключается в том, что не существует некоторых институциональных предпосылок необходимых для функционирования частных пенсионных фондов. Например, эти фонды не имеют широкой базы страхователей, которые представляют частный сектор, выступающий в качестве основной финансовой базы. В настоящее время лишь примерно 40% наемных работников работают в частном секторе. Вдобавок, масштабы нелегальных доходов и занятости чрезвычайно велики, и в этих условиях частные пенсионные фонды не могут эффективно функционировать.

В качестве еще одной важной причины можно назвать отсутствие конкурентного и здорового финансового рынка.

В сущности, наличие у пенсионного фонда, не основанного на модели накопления, свободных средств лишено логики. Потому, что пенсионные фонды во всем мире используют в качестве инвестиционных активов только средства, собранные на накопительных счетах. Если фонд экономит средства, собранные за счет страховых взносов, и создает свободный остаток, единственная причина этого в том, что он не предоставляет людям достойную сумму пенсии на том уровне, на который они имеют право.

Вопрос: Азербайджан присоединился к Европейской социальной хартии с 2004 года. Согласно пункту 4 этого документа, государство обязано признать право работников на оплату труда на уровне, обеспечивающем достойный уровень жизни работников и их семей. Обеспечивает ли размер пенсии в Азербайджане достойный уровень жизни? Каким должен быть размер пенсии для обеспечения достойного уровня жизни? И хватит ли средств у Фонда, чтобы выплатить эту сумму?

Ответ: Достойная пенсия - это сумма, которая позволяет пенсионерам жить достойной жизнью, не нуждаясь ни в других, ни даже в своих родных. К сожалению, в Азербайджане из почти 1,3 миллиона пенсионеров около половины имеют ежемесячную пенсию менее 360 манатов. Если будет установлен прожиточный минимум, который будет соответствовать реальным потребностям людей, а также стандартам Всемирного банка, то нынешнего минимального размера пенсии (280 манатов) не хватит даже для продовольственного обеспечения пенсионеров. Ни для кого не секрет, что пенсия, которую получают пожилые люди, не позволит им обойтись без поддержки семей. Этот факт является подтверждением того, что в стране нет достойного размера пенсии.

ГФСЗ в одиночку не в состоянии предоставить пенсионные суммы, которые обеспечат достойный уровень жизни в нынешних экономических условиях. Как уже было сказано, для этого необходимо ликвидировать нелегальную занятость и доходы, доля легальной занятости в общем объеме занятости в частном секторе должна возрасти не менее чем на 70-75%. Доходная база Фонда формируется не какими-то распоряжениями и указами, а за счет экономической активности.

Вопрос: Что Вы предлагаете? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы пенсионный фонд был подотчетен, прозрачен и чтобы пенсия могла обеспечить достойную жизнь?

Ответ: Прежде всего, Счетная Палата должна подготовить заключение по исполненному бюджету ГФСЗ, и это заключение должно быть открыто для обсуждения в Парламенте, а также для общественности.

Во-вторых, ежемесячные, ежеквартальные и годовые комплексные отчеты об исполнении бюджета самого Фонда должны публиковаться через интернет. Эти отчеты должны содержать подробную информацию как об источниках формирования доходов бюджета, в частности о выплатах частного сектора, так и об объемах расходов по видам пенсий, а также о суммах доходов и расходов по регионам страны.

Что касается достойного размера пенсии, то он не зависит напрямую от деятельности Фонда. Этот вопрос в первую очередь зависит от избранных правительством механизмов страхования и методов расчета, коэффициента замещения и уровня заработной платы в стране. Если выбранная модель страхования не накладывает в полном объеме каких-либо ограничений на учет заработанных средств при расчете пенсии (например, на практике мы наблюдали 50%-ный лимит в 2006-2017 годах) и в стране действует достойная система оплаты труда, то в этом случае возможен и размер пенсии, обеспечивающий достойный уровень жизни.