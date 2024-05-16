Активист ПНФА Эльхан Алиев объявил в СИЗО сухую голодовку

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев 15 мая объявил в новом следственном изоляторе в поселке Умбакы сухую голодовку.

Об этом Turan сообщила супруга активиста Шахназ Алиева.

Она отметила, что Алиев таким способом протестует против необоснованного его уголовного преследования. Активист заявляет, что обвинения против него сфабрикованы по политическим мотивам.

«Эльхан позвонил сегодня вечером и сообщил, что вторые сутки продолжает сухую голодовку. Но на него оказывается сильное давление, чтобы ее он прекратил. Ему угрожают от имени руководства пенитенциарной службы физической расправой, вплоть до смерти», - рассказала супруга активиста.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа».

Он заявил о провокации против него. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы.

13 мая на рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать через два дня сухую голодовку.

