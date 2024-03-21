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(6 часов назад)
Активист ПНФА начал голодовку в заключении

Активист ПНФА начал голодовку в заключении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА начал голодовку в заключении

Ниямедин Ахмедов - осужденный член партии Народного фронта (APFP), начал голодовку в колонии номер 12.

Причина - запреты со стороны администрации колонии на встречи с родными.  запрет на передачу продуктов от семьи. После протестов Ниямеддина посадили в карцер и насильно постригли голову, сообщили Turan в ПНФА.

В свою очередь, в Пенитенциарной службе Turan сообщили, что утверждени о нарушении прав Ахмедова не соответствуют действительности. Он имеет возможность встречаться с родственниками и получать передачи из дома. В администрацию колонии не поступало его обращений по поводу акции голодовки.

*Ниямаддин Ахмедов был арестован в апреле 2020 года. Уголовное дело было открыто против него в статье 214-1 Уголовного кодекса (финансирование террора).

В конце расследования ему было предъявлено обвинение в призывах против государственности  (статья 28.281) и статья 233-1 (получение запрещенных предметов).

8 октября 2021 года Суд по тЖким преступлениями Баку приговорил Ниямаддина Ахмедова к 13 годам лишения свободы.

Ниямеддин Ахмедов был одним из телохранителей лидера ПНФА Али Керимли и был арестован во время митинга.

Правозащитники признали Ниямаддина Ахмедова политзаключенным.

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