Активист ПНФА начал голодовку в заключении
Активист ПНФА начал голодовку в заключении
Ниямедин Ахмедов - осужденный член партии Народного фронта (APFP), начал голодовку в колонии номер 12.
Причина - запреты со стороны администрации колонии на встречи с родными. запрет на передачу продуктов от семьи. После протестов Ниямеддина посадили в карцер и насильно постригли голову, сообщили Turan в ПНФА.
В свою очередь, в Пенитенциарной службе Turan сообщили, что утверждени о нарушении прав Ахмедова не соответствуют действительности. Он имеет возможность встречаться с родственниками и получать передачи из дома. В администрацию колонии не поступало его обращений по поводу акции голодовки.
*Ниямаддин Ахмедов был арестован в апреле 2020 года. Уголовное дело было открыто против него в статье 214-1 Уголовного кодекса (финансирование террора).
В конце расследования ему было предъявлено обвинение в призывах против государственности (статья 28.281) и статья 233-1 (получение запрещенных предметов).
8 октября 2021 года Суд по тЖким преступлениями Баку приговорил Ниямаддина Ахмедова к 13 годам лишения свободы.
Ниямеддин Ахмедов был одним из телохранителей лидера ПНФА Али Керимли и был арестован во время митинга.
Правозащитники признали Ниямаддина Ахмедова политзаключенным.
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