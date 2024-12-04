Активист ПНФА объявил голодовку в заключении

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, осужденный на три года лишения свободы по делу о наркотиках, с 3 декабря начал голодовку.

Как сообщили Turan в ПНФА, Гасанов протестует против не перевода его в исправительное учреждение и не предоставление встреч с близкими.

2 августа Гасанову был вынесен приговор, после чего он был переведен в изолятор пенитенциарного комплекса в поселке Умбаки.

25 сентября Апелляционный суд оставил в силе приговор, однако до сих пор Гасанова не перевели в исправительное учреждение.

В последний раз очная встреча Гасанова с родственниками состоялась 21 июня. После этого Гасанову позволяют встречи только через стеклянную перегородку.

Руководство комплекса в Умбаки заявляет, что ограничение введено Пенитенциарной службой.

Однако получить комментарии в этом ведомстве не удалось.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.

Правозащитники признали его политзаключенным.