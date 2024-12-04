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(12 минут назад)
Активист ПНФА объявил голодовку в заключении

Активист ПНФА объявил голодовку в заключении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА объявил голодовку в заключении

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, осужденный на три года  лишения свободы по делу о наркотиках, с 3 декабря начал голодовку.

Как сообщили Turan в ПНФА, Гасанов протестует против не перевода его в исправительное учреждение и не предоставление встреч с близкими.

2 августа Гасанову был вынесен приговор, после чего он был переведен в изолятор пенитенциарного комплекса в поселке Умбаки.

25 сентября Апелляционный суд оставил в силе приговор, однако до сих пор Гасанова  не перевели в исправительное учреждение.

В последний раз очная встреча Гасанова с родственниками состоялась 21 июня. После этого Гасанову позволяют встречи только через стеклянную перегородку.

Руководство комплекса в Умбаки заявляет, что ограничение введено Пенитенциарной службой.

Однако получить комментарии в этом ведомстве не удалось.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий  руководства Дорожной полиции.

Правозащитники признали его политзаключенным.

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