Активист ПНФА объявил голодовку в заключении
Активист ПНФА объявил голодовку в заключении
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, осужденный на три года лишения свободы по делу о наркотиках, с 3 декабря начал голодовку.
Как сообщили Turan в ПНФА, Гасанов протестует против не перевода его в исправительное учреждение и не предоставление встреч с близкими.
2 августа Гасанову был вынесен приговор, после чего он был переведен в изолятор пенитенциарного комплекса в поселке Умбаки.
25 сентября Апелляционный суд оставил в силе приговор, однако до сих пор Гасанова не перевели в исправительное учреждение.
В последний раз очная встреча Гасанова с родственниками состоялась 21 июня. После этого Гасанову позволяют встречи только через стеклянную перегородку.
Руководство комплекса в Умбаки заявляет, что ограничение введено Пенитенциарной службой.
Однако получить комментарии в этом ведомстве не удалось.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.
Правозащитники признали его политзаключенным.
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