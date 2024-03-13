  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast 7.50 C
  • Четверг, 14 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(12 часов назад)
Активист ПНФА подвергся физическому давлению при доставке в суд

Активист ПНФА подвергся физическому давлению при доставке в суд

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА подвергся физическому давлению при доставке в суд

В Хатаинском районном суде Баку 12 марта было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении активиста Партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова и переводе его под домашний арест.

Суд отклонил ходатайство, при этом активист при перевозке в суд, подвергся физическому давлению со стороны конвоиров, сообщили в ПНФА.

На сведенные за спиной кисти рук Гасанова надели наручники, а в зал суда пустили только одного человека – представителя Минюста. Защита сочла это нарушением закона. На решение суда будет подана апелляция. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий  руководства  Дорожной полиции. 24 февраля суд продлил еще на 1 месяц срок ареста Гасанова.

 

Написать отзыв

Политика

Paşinyan Ermənistanın işğalında olan 8 kəndi niyə danır? – Oktay Qasımov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей