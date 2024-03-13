Активист ПНФА подвергся физическому давлению при доставке в суд

В Хатаинском районном суде Баку 12 марта было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении активиста Партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова и переводе его под домашний арест.

Суд отклонил ходатайство, при этом активист при перевозке в суд, подвергся физическому давлению со стороны конвоиров, сообщили в ПНФА.

На сведенные за спиной кисти рук Гасанова надели наручники, а в зал суда пустили только одного человека – представителя Минюста. Защита сочла это нарушением закона. На решение суда будет подана апелляция. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции. 24 февраля суд продлил еще на 1 месяц срок ареста Гасанова.