Активист ПНФА заключен в карцер

Отбывающий тюремное наказание активист партии Народного фронта Азербайджана ПНФА Шахин Гаджиев 3 февраля был заключен в карцер.

«Руководство колонии N 6 заключило 56-летнего почтенного человека, тренера по шахматам Шахина Гаджиева в карцер. Причиной тому, стало написание им на задней части своей куртки слов «Я не виновен». После того, как у него сняли и изъяли куртку, он написал на задней части своего жилета «Выборы шоу». У него изъяли и жилет, а самого поместили в штрафную камеру», - сказали в ПНФА.

Получить комментарии в Пенитенциарной службы не удалось.

Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.