  • contact.az Contact
  • Баку
  • Fog10 C
  • Понедельник, 5 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Активист ПНФА заключен в карцер
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Активист ПНФА заключен в карцер

Отбывающий тюремное наказание активист партии Народного фронта Азербайджана ПНФА Шахин Гаджиев 3 февраля был заключен в карцер.

«Руководство колонии N 6 заключило 56-летнего почтенного человека, тренера по шахматам Шахина Гаджиева в карцер. Причиной тому, стало написание им на задней части своей куртки слов «Я не виновен». После того, как у него сняли и изъяли куртку, он написал на задней части своего жилета «Выборы шоу».  У него изъяли и жилет, а самого  поместили в штрафную камеру», - сказали в ПНФА.

Получить комментарии в Пенитенциарной службы не удалось.

Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению  в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.

 

 

Написать отзыв

Политика

Prezidentin AŞPA-ya və Ermənistana xəbərdarlığı... – Rauf Mirqədirov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей