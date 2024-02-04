Активист ПНФА заключен в карцер
Отбывающий тюремное наказание активист партии Народного фронта Азербайджана ПНФА Шахин Гаджиев 3 февраля был заключен в карцер.
«Руководство колонии N 6 заключило 56-летнего почтенного человека, тренера по шахматам Шахина Гаджиева в карцер. Причиной тому, стало написание им на задней части своей куртки слов «Я не виновен». После того, как у него сняли и изъяли куртку, он написал на задней части своего жилета «Выборы шоу». У него изъяли и жилет, а самого поместили в штрафную камеру», - сказали в ПНФА.
Получить комментарии в Пенитенциарной службы не удалось.
Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.
Правозащитники признали его политзаключенным.
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