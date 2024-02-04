Центральный банк России в Москве © Шамиль Жуматов/Reuters
G7 разрабатывает планы по поддержке привлечения долга для Украины за счет российских активов
В рамках согласованных усилий по оказанию финансовой поддержки Украине страны "Большой семерки" (G7), включая США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию, рассматривают возможность выпуска долговых обязательств. Financial Times (FT) сообщает, что эти долговые обязательства будут обеспечены замороженными российскими активами, что знаменует собой стратегический шаг по использованию этих активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины.
Согласно источникам FT, коалиция, поддерживающая Украину, намерена заставить Россию погасить долг. В случае несоблюдения существуют положения о конфискации замороженных суверенных активов. Этот инновационный подход рассматривается, как попытка найти точки соприкосновения в переговорах между Европейским союзом (ЕС), Россией и G7.
План, изложенный G7, разработан для того, чтобы позволить коалиции собрать средства для Украины, не вникая сразу в юридические сложности, связанные с конфискацией российских активов. Важно отметить, что он направлен на предоставление некоторой ликвидности Украине на основе обязательства коалиции в отношении того, что Россия выполнит условия погашения.
Источники предполагают, что такой подход служит прагматичным компромиссом, предлагая способ разобраться в сложностях за столом переговоров. Он использует российские активы для получения средств для Украины, одновременно сигнализируя о приверженности решению юридических вопросов в надлежащее время.
Ранее в этом году, 31 января, постоянные представители Европейского союза (ЕС) согласились с предварительными мерами, предложенными Европейской комиссией (ЕК) для использования замороженных российских активов в поддержку восстановления Украины. Соглашение предполагает хранение доходов, полученных от замороженных российских активов европейской клиринговой компанией Euroclear, на специальных счетах. Эти средства будут направлены на помощь Украине, как только государства - члены ЕС единогласно одобрят такое решение.
С момента начала военной спецоперации страны G7, наряду с Австралией и европейскими странами, коллективно заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) как наличными, так и ценными бумагами. Примечательно, что примерно 191 миллиард евро (207 миллиардов долларов) из этой суммы находится в бельгийском Euroclear. По оценкам ЕК, Euroclear заработала более 3 миллиардов евро на инвестициях в прошлом году и ожидает дополнительных 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов) в течение следующих четырех лет.
В мире
-
Министерство иностранных дел России осудило решение Эквадора передать старую военную технику российского производства со своих складов США для использования в Украине, сообщило 2 февраля российское государственное информационное агентство РИА Новости.
-
- 3 февраль 2024, 14:47
В четверг правительство Франции предложило множество новых уступок фермерам, надеясь успокоить гнев, вызванный блокадой тракторами основных дорог по всей стране.
-
- 3 февраль 2024, 13:20
Российские войска в ночь на субботу, 3 февраля, выпустили по территории Украины 14 беспилотников "Шахед-136/131" и две авиационные ракеты Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
-
- 3 февраль 2024, 11:57
Американские военные в пятницу нанесли авиаудар по десяткам объектов в Ираке и Сирии, используемых поддерживаемыми Ираном ополченцами и иранской революционной гвардией, в качестве первого залпа возмездия за удар беспилотника, в результате которого погибли трое военнослужащих США в Иордании в минувшие выходные.
Написать отзыв