G7 разрабатывает планы по поддержке привлечения долга для Украины за счет российских активов

В рамках согласованных усилий по оказанию финансовой поддержки Украине страны "Большой семерки" (G7), включая США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию, рассматривают возможность выпуска долговых обязательств. Financial Times (FT) сообщает, что эти долговые обязательства будут обеспечены замороженными российскими активами, что знаменует собой стратегический шаг по использованию этих активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

Согласно источникам FT, коалиция, поддерживающая Украину, намерена заставить Россию погасить долг. В случае несоблюдения существуют положения о конфискации замороженных суверенных активов. Этот инновационный подход рассматривается, как попытка найти точки соприкосновения в переговорах между Европейским союзом (ЕС), Россией и G7.

План, изложенный G7, разработан для того, чтобы позволить коалиции собрать средства для Украины, не вникая сразу в юридические сложности, связанные с конфискацией российских активов. Важно отметить, что он направлен на предоставление некоторой ликвидности Украине на основе обязательства коалиции в отношении того, что Россия выполнит условия погашения.

Источники предполагают, что такой подход служит прагматичным компромиссом, предлагая способ разобраться в сложностях за столом переговоров. Он использует российские активы для получения средств для Украины, одновременно сигнализируя о приверженности решению юридических вопросов в надлежащее время.

Ранее в этом году, 31 января, постоянные представители Европейского союза (ЕС) согласились с предварительными мерами, предложенными Европейской комиссией (ЕК) для использования замороженных российских активов в поддержку восстановления Украины. Соглашение предполагает хранение доходов, полученных от замороженных российских активов европейской клиринговой компанией Euroclear, на специальных счетах. Эти средства будут направлены на помощь Украине, как только государства - члены ЕС единогласно одобрят такое решение.

С момента начала военной спецоперации страны G7, наряду с Австралией и европейскими странами, коллективно заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) как наличными, так и ценными бумагами. Примечательно, что примерно 191 миллиард евро (207 миллиардов долларов) из этой суммы находится в бельгийском Euroclear. По оценкам ЕК, Euroclear заработала более 3 миллиардов евро на инвестициях в прошлом году и ожидает дополнительных 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов) в течение следующих четырех лет.