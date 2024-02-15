Активиста арестовали за то, что голосовал на президентских выборах за Губада Ибадоглу?

Активиста арестовали за то, что голосовал на президентских выборах за Губада Ибадоглу?

На решение об административном аресте активиста Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Эюба Челеби будет подана апелляционная жалоба. Об этом Turan сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев.

Активист был задержан 10 февраля возле своего дома, но только через два дня родные узнали о его судьбе.

Челеби обвинили в мелком хулиганстве и неподчинении полиции (статьи 510 и 535.1 КоАП Азербайджана), отметил адвокат.

Сам активист связал свое задержание с постами в социальных сетях, где он критиковал недавние выборы президента Азербайджана.

В полиции от активиста потребовали признатся в предъявленных ему обвинениях, в противном случае ему пригрозили уголовным обвинением.

Соратники убеждены, что причиной ареста стала публикация в Tik-Tok в день президентских выборов. Так, Челеби опубликовал фото бюллетеня, куда он вписал имя арестованного лидера своей партии Губада Ибадоглу и проголосовал за него. Сейчас аккаунт Челеби недоступен.

На арест активиста защита подаст апелляционную жалобу. Отметим, что отец активиста Хайам Челеби является главой Сабаильской районной организации АПДБ. Он инвалид первой Карабахской войны, в которой потерял обе ноги.