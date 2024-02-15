Азербайджан решил признать Талибан?

Новый посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов совершил визит в Кабул, где встретился с главой МИД правительства Талибана Амиром Ханом Муттаги.

Об этом в социальной сети X написал официальный представитель МИД правительства талибов Абдул Кахар Балхи.

Мамедов вручил главе МИД Афганистана письмо об открытии посольства Азербайджана в Кабуле.

13 января 2021 г. президент Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства Азербайджана в Афганистане. В июле того же года Мамедов был назначен послом Азербайджана в Кабуле.

В конце прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о планах Баку открыть посольстве в Афганистане в 2024 г.

Напомним, что Азербайджанские военных участвовали в международной антитеррористической операции в Афганистане.

Они одними из последних вместе с турецкими военными покинули Афганистан после захвата власти талибами.

Отметим, что Талибан признан западными странами террористической организацией.