Азербайджан решил признать Талибан?
Азербайджан решил признать Талибан?
Новый посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов совершил визит в Кабул, где встретился с главой МИД правительства Талибана Амиром Ханом Муттаги.
Об этом в социальной сети X написал официальный представитель МИД правительства талибов Абдул Кахар Балхи.
Мамедов вручил главе МИД Афганистана письмо об открытии посольства Азербайджана в Кабуле.
13 января 2021 г. президент Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства Азербайджана в Афганистане. В июле того же года Мамедов был назначен послом Азербайджана в Кабуле.
В конце прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о планах Баку открыть посольстве в Афганистане в 2024 г.
Напомним, что Азербайджанские военных участвовали в международной антитеррористической операции в Афганистане.
Они одними из последних вместе с турецкими военными покинули Афганистан после захвата власти талибами.
Отметим, что Талибан признан западными странами террористической организацией.
Политика
-
- 16 февраль 2024, 13:54
В Мюнхене 16 февраля, открывается 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней принимают участие 180 высокопоставленных представителей, включая глав государств и правительств 50 стран.
-
- 16 февраль 2024, 12:10
Иран против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.
-
- 16 февраль 2024, 10:57
Администрация Байдена подтвердила в четверг, что есть разведданные, что Россия разрабатывает системы наведения на цели из космоса, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 16 февраль 2024, 10:55
Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана. Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на посту премьера.
Написать отзыв