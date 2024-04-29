Алескер Мамедли после обследования в госпитале МВД возвращен в СИЗО

Алескер Мамедли после обследования в госпитале МВД, и возвращен в СИЗО

Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли 26 апреля был обследован в госпитале МВД, после чего возвращен в СИЗО. О результатах обследования, он и его родные не были проинформированы. Об этом Turan сообщил его брат Насими Мамедли.

Он встретился со своим братом в СИЗО 27 апреля. В госпитале у Алескера взяли анализ крови, провели УЗИ внутренних органов и щитовидной железы, сделали электрокардиограмму.

«Однако биопсию для оценки опухоли в щитовидной железе не сделали. Эта опухоль больше всего беспокоит Алескера и нас – его родных. В обследовании не было обеспечено участие врачей, предложенных нами, которым мы доверяем», - отметил Насими Мамедли.

Алескер выглядел очень бледным и изможденным, что является показателем серьезности его болезней. «Алескер арестован по сфабрикованному обвинению, те, кто причастны к аресту и те, кто не обеспечили ему эффективную медпомощь, несут ответственность за жизнь моего брата», - подчеркнул Н.Мамедли.

Напомним, что 24 апреля защита отозвало ходатайство о переводе А.Мамедли под домашний арест. Это случилось после того, как следственный орган обещал провести обследование и решить вопрос с лечением учредителя Toplum TV.

Н.Мамедли сообщил, что после консультаций с адвокатом, может быть принято решение о возобновлении ходатайства о переводе А.Мамедли под домашний арест.

* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.