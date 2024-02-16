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(6 часов назад)
Али Асадов вновь назначен премьер-министром

Али Асадов вновь назначен премьер-министром

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Али Асадов вновь назначен премьер-министром

Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана.

Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали  кандидатуру Асадова и утвердили его на пост премьера.

Асадов родился в 1956 г.  Окончил Московский институт народного хозяйства. В 1995—2000 годах был депутатом парламента страны.

В 1998 г. был назначен помощником президента, 2012 г. – заместителем главы администрации президента.

8 октября 2019 года по согласию Милли Меджлиса был назначен премьер-министром.

По Конституции, после назначения премьер-министра, президент самостоятельно формирует правительство, без согласования с парламентом.

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