Али Асадов вновь назначен премьер-министром
Али Асадов вновь назначен премьер-министром
Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана.
Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на пост премьера.
Асадов родился в 1956 г. Окончил Московский институт народного хозяйства. В 1995—2000 годах был депутатом парламента страны.
В 1998 г. был назначен помощником президента, 2012 г. – заместителем главы администрации президента.
8 октября 2019 года по согласию Милли Меджлиса был назначен премьер-министром.
По Конституции, после назначения премьер-министра, президент самостоятельно формирует правительство, без согласования с парламентом.
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