Али Асадов вновь назначен премьер-министром

Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана.

Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на пост премьера.

Асадов родился в 1956 г. Окончил Московский институт народного хозяйства. В 1995—2000 годах был депутатом парламента страны.

В 1998 г. был назначен помощником президента, 2012 г. – заместителем главы администрации президента.

8 октября 2019 года по согласию Милли Меджлиса был назначен премьер-министром.

По Конституции, после назначения премьер-министра, президент самостоятельно формирует правительство, без согласования с парламентом.