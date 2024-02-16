Россия разрабатывает противоспутниковое оружие - Белый дом
Россия разрабатывает противоспутниковое оружие - Белый дом
Администрация Байдена подтвердила в четверг наличие разведданных о том, что Россия разрабатывает системы наведения на цели из космоса, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Ранее Комитет Конгресса по разведке выступил с предупреждением о серьезной угрозе национальной безопасности.
«Могу подтвердить, что это связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия». Об этом журналистам сообщил на брифинге советник президента и представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
В четверг советник по национальной безопасности президента Джейк Салливан проинформировал лидеров Конгресса об угрозе. Салливан не предоставил подробностей, но отметил, что США примут меры для защиты национальной безопасности и американского народа.
По словам высокопоставленных чиновников, Вашингтон знал о стремлении России создать подобный потенциал, в последние недели разведка смогла с уверенностью оценить, что собирается делать Россия. Белый дом не сообщил, включает ли этот потенциал ядерное оружие или средства его доставки.
Россия вызвала международное осуждение в 2021 году, когда она уничтожила спутник советской эпохи ракетой, пущенной с земли. В результате испытания образовалось 1500 частей космического мусора, ставшего угрозой экипажу Международной космической станции.
-
-
- Экономика
- 16 февраль 2024 10:59
Политика
-
- 16 февраль 2024, 17:41
В пятницу в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым планировалось заслушать показания потерпевший - Ульвии Мурадовой (Аловлу)и Орхана Абдуллаева. Однако они не явились, и судья предложил отложить слушания на следующее заседание.
-
- 16 февраль 2024, 16:26
17 февраля на панельных дискуссиях на тему: «Перспективы международной климатической дипломатии» вместе с другими участниками выступит глава Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом говорится в программе Мюнхенской конференции по безопасности.
-
- 16 февраль 2024, 15:56
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России сообщило в пятницу о смерти Алексея Навального в колонии. Как сказано в сообщении, Навальный умер после прогулки , потеряв сознание. Врачи колонии вызвали скорую помощь.
-
- 16 февраль 2024, 15:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.
Написать отзыв