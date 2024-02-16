Россия разрабатывает противоспутниковое оружие -  Белый дом

Администрация Байдена подтвердила в четверг наличие разведданных о том, что Россия разрабатывает системы наведения на цели из космоса, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Ранее Комитет Конгресса по разведке выступил с предупреждением о серьезной угрозе национальной безопасности.

«Могу подтвердить, что это связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия». Об этом журналистам сообщил на брифинге советник президента и представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В четверг советник по национальной безопасности президента Джейк Салливан проинформировал лидеров Конгресса об угрозе. Салливан не предоставил подробностей, но отметил, что США примут меры для защиты национальной безопасности и американского народа.

По словам высокопоставленных чиновников, Вашингтон знал о стремлении России создать подобный потенциал, в последние недели разведка смогла с уверенностью оценить, что собирается делать Россия. Белый дом не сообщил, включает ли этот потенциал ядерное оружие или средства его доставки.

Россия вызвала международное осуждение в 2021 году, когда она уничтожила спутник советской эпохи ракетой, пущенной с земли. В результате испытания образовалось 1500 частей космического мусора, ставшего угрозой экипажу Международной космической станции.