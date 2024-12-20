Алиев благодарит D-8 за принятие Азербайджана в свои ряды

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность главам государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за их единодушную поддержку вступления Азербайджана в D-8 на саммите, состоявшемся в Каире 19 декабря.

«Это решение является свидетельством подлинной дружбы и сотрудничества, которые мы разделяем с этими странами. Для Азербайджана это источник большой гордости, поскольку это первое расширение организации за почти три десятилетия», — заявил президент Алиев, подчеркнув приверженность Азербайджана активному содействию целям организации и укреплению исламской солидарности.

Вступление Азербайджана в D-8 было официально одобрено на 11-м саммите D-8, который собрал лидеров восьми видных развивающихся исламских стран под лозунгом продвижения экономического сотрудничества и регионального развития. Представляя Азербайджан, премьер-министр Али Асадов присоединился к обсуждениям вместе с государствами-членами по насущным региональным проблемам, включая восстановление Газы, Ливана и Сирии.

Ключевые пункты повестки дня саммита также включали выбор нового Генерального секретаря, утверждение бюджета Секретариата и рассмотрение отчетов министерских комитетов. В соответствии с руководящими принципами диалога, сотрудничества и инклюзивности организация подтвердила свою приверженность миру, развитию и справедливому социально-экономическому росту.

Созданная 15 июня 1997 года в Стамбуле по инициативе Турции, организация D-8 последовательно отдает приоритет устойчивому росту торговли, возобновляемым источникам энергии и справедливому развитию. Приветствуя Азербайджан, организация стремится усилить свое глобальное экономическое влияние, диверсифицировать энергетические решения и укрепить свою роль в международных процессах принятия решений.

Президент Алиев подчеркнул готовность Азербайджана согласовать свои ресурсы и стратегии с рамками D-8, способствуя инновациям, энергетическому сотрудничеству и экономической диверсификации. Наблюдатели отмечают, что включение Азербайджана особенно важно, поскольку организация стремится преодолевать вызовы, вызванные геополитической нестабильностью, постпандемическим восстановлением и энергетическими переходами.

Саммит D-8, проводимый под лозунгом содействия экономическому сотрудничеству между государствами-членами, в этом году приобретает повышенное значение. Аналитики подчеркивают роль организации в решении торговых дисбалансов, сокращении социально-экономических различий и предложении жизнеспособных решений энергетических проблем.

В правительстве считают, что членство Азербайджана готово придать новый импульс стратегическим целям D-8, используя его богатые природные ресурсы и растущую роль в региональной логистике и связях. Для Азербайджана эта веха еще больше укрепляет его позицию моста между Европой и Азией, укрепляя его экономические партнерства с ключевыми исламскими странами.