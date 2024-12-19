Прокурор предложил осудить Раиля Аббасова на 8 лет лишения свободы

19 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста Раиля Аббасова с заключительным словом выступил прокурор. Он предложил признать Аббасова виновным в мошенничестве и приговорить его к 8 годам лишения свободы.

Защита не согласна с гособвинителем, суд не доказал вину Аббасова.

Сам Аббасов отвергает обвинение и считает, что его преследуют из-за активной общественной защиты другого активиста - Бахтияра Гаджиева.

Следующее заседание суда назначено на 26 декабря и на нем состоится выступление защиты.

*Напомним, что Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Аббасов отвергает обвинение, считая истинной причиной свое активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.

Правозащитники признали обоих политзаключенными.