Раиль Аббасов
Прокурор предложил осудить Раиля Аббасова на 8 лет лишения свободы
19 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста Раиля Аббасова с заключительным словом выступил прокурор. Он предложил признать Аббасова виновным в мошенничестве и приговорить его к 8 годам лишения свободы.
Защита не согласна с гособвинителем, суд не доказал вину Аббасова.
Сам Аббасов отвергает обвинение и считает, что его преследуют из-за активной общественной защиты другого активиста - Бахтияра Гаджиева.
Следующее заседание суда назначено на 26 декабря и на нем состоится выступление защиты.
*Напомним, что Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.
Аббасов отвергает обвинение, считая истинной причиной свое активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.
Правозащитники признали обоих политзаключенными.
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