Бахруз Самедов
Срок ареста Бахруза Самедова продлен до 9 марта
Сабаильский суд Баку продлил срок предварительного заключения обвиняемого в «госизмене» молодого исследователя Бахруза Самедова до 9 марта 2025 г.
На это решение будет подана апелляция. Самедов отвергает обвинение и считает, что его преследуют за антивоенную деятельность.
* Самедов был задержан 21 августа по обвинению госизмене, спустя два дня суд арестовал его на 4 месяца.
ЕС и ряд международных НПО осудили преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами. Он также известен публикациями в западных СМИ аналитических изданиях критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.
Правозащитники признали Самедова политзаключенным.
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