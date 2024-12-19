Срок ареста Бахруза Самедова продлен до 9 марта

Сабаильский суд Баку продлил срок предварительного заключения обвиняемого в «госизмене» молодого исследователя Бахруза Самедова до 9 марта 2025 г.

На это решение будет подана апелляция. Самедов отвергает обвинение и считает, что его преследуют за антивоенную деятельность.

* Самедов был задержан 21 августа по обвинению госизмене, спустя два дня суд арестовал его на 4 месяца.

ЕС и ряд международных НПО осудили преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами. Он также известен публикациями в западных СМИ аналитических изданиях критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.

Правозащитники признали Самедова политзаключенным.