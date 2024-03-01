Алиев и Симсон обсудили энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и ЕС
Алиев и Симсон обсудили энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и ЕС
Перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в области энергетики были обсуждены сегодня в Баку на встрече президента Ильхама Алиева с Европейским комиссаром по энергетическим вопросам Кадри Симсон.
Как сообщает сайт главы государства, комиссар подчеркнула" важную роль Азербайджана в стабильном энергоснабжении Европы”.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития в Азербайджане возобновляемой энергетики, а также возможности инвестирования европейских компаний в энергетические проекты страны.
Состоялся также обмен мнениями относительно проведения в Баку климатической конференции COP 29, дальнейших шагов и плана действий в направлении развития энергетического сотрудничества.
Было также высоко оценено присоединение Азербайджана к глобальной инициативе сокращения выбросов метана.
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