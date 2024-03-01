В Азербайджане повторным указом создан Фонд энергоэффективности

Указом Президента Ильхама Алиева создан Фонда энергоэффективности, а также утверждены "Правила формирования и использования средств Фонда энергоэффективности".

Как сказано в тексте Указа, Фонд создан с целью стимулирования и продвижения энергоэффективности и эффективного использования энергетических ресурсов. Финансовые средства Фонда будут находятся в ведении Министерства энергетики как Агентства по регулированию энергетики.

Министерство будет осуществлять общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда.

В течение 6 месяцев Кабинет Министров должен представить Президенту предложения по формированию финансов, подлежащих передаче в Фонд от реализации энергоресурсов, цены на которые не подлежат государственному регулированию, решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Как ни странно, президент уже подписывал подобный документ 20 августа 2021 года, когда утверждал закон «Об использование энергоресурсов и энергетической энергоэффективности». Он вступил в силу с 1 июля 2022 года.

Законом предусмотрено создание «Фонда энергоэффективности». Средства Фонда будут формироваться из: отчислений от тарифов продажи энергоресурсов; кредитов, грантов, добровольных пожертвований со стороны юридических и физических лиц; поступлений от международных организаций и прочих доноров; доходов от управления средствами Фонда и других источников, не запрещенных законодательством Азербайджана.

Президент Азербайджана также подписал указ о применении данного закона.

Согласно указу, Кабинету министров было поручено в шестимесячный срок на основе предложений министерства энергетики подготовить и представить президенту Азербайджана предложения о создании Фонда энергоэффективности.

Правительству также поручено в течение 9 месяцев подготовить и представить президенту страны: проект порядка формирования и использования средств Фонда энергоэффективности; проект правил об осуществлении госконтроля в области эффективного использования энергоресурсов и энергоэффективности.

Кроме этого, Кабмину в течение пяти месяцев поручено подготовить и представить президенту предложения об увеличении штата Аппарата Минэнерго для обеспечения реализации мер, предусмотренных данным законом.

Но, по непонятным причинам указ не был исполнен.

Законом также предусматривается установка умных счетчиков, определяющих объем потребляемой энергии и ее стоимость, установку счетчиков в системе отопления и потребления газа. Однако SOCAR противодействуя закону, заменяет умные газовые счётчики на механические, якобы, для удобства населения. А госкомпании "Азерсу" и "Азеришыг" не спешат с переходом на умные счетчики.

Кроме того, документ предусматривает паспортизацию зданий по их энергоэффективности, проведение энергетического аудита, в том числе обязательного аудита раз в три года. Но его также не проводили.

Остается надеяться, что в свете нового подхода к зеленой энергетике, ситуация будет иной.