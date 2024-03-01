Арестовано руководство Наркологического центра

Руководитель Республиканского наркологического центра Эльшан Мустафаев и его заместитель Замин Алиев арестованы по обвинению в получении взяток.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Минздрава Азербайджана.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что назначенный год назад руководителем наркологического центра Мустафаев и его заместитель брали взятки у лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, для размещения их на лечение в этом учреждении.

Незаконные действия этих лиц были выявлены оперативно-техническими мероприятиями, они были задержаны с поличным.

В результате проведенных обысков были изъяты важные документы и другие вещественные доказательства по делу.

Они привлечены к ответственности по ст. 311.3.1 (получение взятки по предварительному сговору лиц) и 311.3.2 (неоднократное получение взятки) Уголовного кодекса. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.