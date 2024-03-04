  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Вторник, 5 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
Алиев обвинил ПАСЕ и европейские институты в предвзятом отношении к Азербайджанку

Алиев обвинил ПАСЕ и европейские институты в предвзятом отношении к Азербайджанку

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев обвинил ПАСЕ и европейские институты в предвзятом отношении к Азербайджану

В Парламентской ассамблее Совета Европы против Азербайджана развернута предвзятая и грязная кампания. Об этом  заявил президент Ильхам Алиев, принимая в понедельник в Баку председателя Народного собрания Болгарии Росена Желязкова.

Как сообщает сайт главы государства, Желязков поздравил Азербайджан с проведением COP29 и подчеркнул важность проектов, реализуемых Баку  в области зеленой и возобновляемой энергии.
Он выразил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря и  подчеркнул  успешное сотрудничество Азербайджана и Болгарии в области энергетики.

Алиев, в свою очередь, заявил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана ряд европейских институтов начали широкомасштабную кампанию против Баку.

Эта кампания ведется и в Парламентской ассамблее Совета Европы, что  неприемлемо.  Глава государства сообщил, что против этой несправедливости уже высказались парламенты ряда стран.

Он положительно оценил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря в рамках проекта по зеленой энергии.

 Азербайджан является поставщиком энергии в Европу и сегодня азербайджанский газ поступает уже в восемь европейских стран.

 

Написать отзыв

Политика

  • Премьер-министр России  прибыл в Баку Политика
    • 5 март 2024, 17:06

    Премьер-министр России  прибыл в Баку

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл  с важным рабочим визитом в Азербайджан, где у него запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

    Читать далее
  • Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку Политика
    • 5 март 2024, 15:53

    Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку

    5 марта начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял пакистанскую делегацию во главе с генеральным директором Объединенного штаба ВС Пакистана Ахсаном Гулрезом. Керимов отметил большое значение стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

    Читать далее
  • Политика
    • 5 март 2024, 15:51

    Армения вернула азербайджанского солдата

    Руслан Панахов, азербайджанский военнослужащий, который был задержан армянскими силами после того, как заблудился в сложных погодных условиях 28 февраля, благополучно вернулся в Азербайджан.

    Читать далее
  • США в канун “Супер вторника” Политика
    • 5 март 2024, 14:11

    США в канун “Супер вторника”

    Сегодня в США “супервторник” -  важный этап предстоящих в ноябре президентских выборов. 5 марта  Республиканская и Демократическая партии проводят праймериз в 16 штатах, в том числе в Калифорнии, Техасе и Вирджинии. Результаты предварительного голосования в этих штатах имеет важное значение для выбора кандидатов на съездах этих партий.

    Читать далее

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей