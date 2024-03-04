Алиев обвинил ПАСЕ и европейские институты в предвзятом отношении к Азербайджанку

Алиев обвинил ПАСЕ и европейские институты в предвзятом отношении к Азербайджану

В Парламентской ассамблее Совета Европы против Азербайджана развернута предвзятая и грязная кампания. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в понедельник в Баку председателя Народного собрания Болгарии Росена Желязкова.

Как сообщает сайт главы государства, Желязков поздравил Азербайджан с проведением COP29 и подчеркнул важность проектов, реализуемых Баку в области зеленой и возобновляемой энергии.

Он выразил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря и подчеркнул успешное сотрудничество Азербайджана и Болгарии в области энергетики.

Алиев, в свою очередь, заявил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана ряд европейских институтов начали широкомасштабную кампанию против Баку.

Эта кампания ведется и в Парламентской ассамблее Совета Европы, что неприемлемо. Глава государства сообщил, что против этой несправедливости уже высказались парламенты ряда стран.

Он положительно оценил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря в рамках проекта по зеленой энергии.

Азербайджан является поставщиком энергии в Европу и сегодня азербайджанский газ поступает уже в восемь европейских стран.