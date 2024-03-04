Армения возвращает азербайджанского солдата
В Армении прекращено уголовное преследование в отношении азербайджанского солдата Руслана Эльданиз оглу Панахова. Об этом сообщили СМИ Армении.
Панахов был задержан на территории Армении 28 февраля.
По утверждению Следственного комитета Армении, Панахов оказался на их территории, «после инцидента между военнослужащими на азербайджанской позиции», в результате чего он «сбежал и заблудился».
В свою очередь, Служба национальной безопасности Армении заявила, что Ереван в "знак доброй воли" и "во исполнение" договоренностей, достигнутых между двумя странами на высшем уровне решил передать солдата азербайджанской стороне.
По данным Минобороны Азербайджана, Панахов заблудился в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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