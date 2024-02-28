Алиев приветствовал  германских бизнесменов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в своей резиденции высокопоставленную делегацию возглавляемую председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

В состав делегации вошли Тобиас Бауманн, исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты, наряду с представителями таких известных компаний, как Falk, Uniper Global Commodities SE, Rhenus Group, VNG, Rohde & Schwarz и HHLA International.

Накануне делегация провела встречу в Министерстве экономики. На переднем плане обсуждений было стратегическое значение международных и региональных транспортно-логистических проектов, включая инициативу "Срединный коридор". Делегация была проинформирована о возможностях, открывающихся в промышленных зонах Азербайджана, в частности в Свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят", где предпринимателей ожидает привлекательный инвестиционный климат, а также ряд преимуществ для компаний-резидентов.

В ходе диалога были подчеркнуты усилия Азербайджана по укреплению своей логистической и транспортной инфраструктуры, с особым акцентом на то, как эти разработки открывают множество возможностей для процветания немецких предприятий на азербайджанском рынке.

В ходе взаимного обмена мнениями представители немецких компаний воспользовались возможностью представить свои предложения, выразив большой интерес к различным секторам экономики Азербайджана, а также к участию в проектах государственно-частного партнерства и в строительных и восстановительных работах на недавно освобожденных территориях.

В настоящее время в Азербайджане действует примерно 180 немецких компаний. В 2023 г. товарооборот между Азербайджаном и Германией увеличившись на 45,4%, достиг 1,8 млрд USD.