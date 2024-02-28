В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе - Марк Либби
В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе - Марк Либби
В феврале исполняется 32 года установлению отношений между США и Азербайджаном. По этому случаю посол США в Азербайджане Марк Либби выступил с видеообращением.
Он отметил, что в прошедший период стороны вместе на высоком уровне работали над энергетической безопасностью, улучшением двусторонней торговли и инвестициями, а также с транснациональными угрозами.
«Тысячи людей воспользовались возможностями межкультурного академического и профессионального обмена. В этом году мы отметим 20-летие Ассоциации выпускников азербайджанцев, получивших образование в США", - отметил посол.
Либби сказал, что он с нетерпением ждет, когда США присоединятся к Азербайджану на COP29 в этом году и станут партнерами в разработке контрмер против климатических изменений.
«Мы верим, что в этом году есть реальный шанс на достижение достойного и прочного мира в регионе. Мы готовы поддержать обе стороны", - сказал посол, каксаясь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
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