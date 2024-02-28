В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе - Марк Либби

В этом году есть реальный шанс достижения прочного мира в регионе - Марк Либби

В феврале исполняется 32 года установлению отношений между США и Азербайджаном. По этому случаю посол США в Азербайджане Марк Либби выступил с видеообращением.

Он отметил, что в прошедший период стороны вместе на высоком уровне работали над энергетической безопасностью, улучшением двусторонней торговли и инвестициями, а также с транснациональными угрозами.

«Тысячи людей воспользовались возможностями межкультурного академического и профессионального обмена. В этом году мы отметим 20-летие Ассоциации выпускников азербайджанцев, получивших образование в США", - отметил посол.

Либби сказал, что он с нетерпением ждет, когда США присоединятся к Азербайджану на COP29 в этом году и станут партнерами в разработке контрмер против климатических изменений.

«Мы верим, что в этом году есть реальный шанс на достижение достойного и прочного мира в регионе. Мы готовы поддержать обе стороны", - сказал посол, каксаясь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.