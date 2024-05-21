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(2 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев рассчитывает на реализацию договоренностей, достигнутых с Раиси

Глава Азербайджана Ильхам Алиев назвал свою последнюю встречу с иранским президентом Сейедом Ибрахимом Раиси, погибшим в результате катастрофы вертолета «исторической».

«Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений. Это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы - друзья, братья, и впредь будем вместе. Прозвучавшие после церемонии открытия официальное заявление покойного Президента Раиси и мое официальное заявление имели очень серьезное политическое значение. Оба президента открыто заявили, что расположенные в регионе страны должны активно участвовать в его дальнейшем развитии», - сказал Алиев сегодня во время посещения посольства Ирана в Азербайджане с целью выразить соболезнования в связи с гибелью Раиси.

По его словам, в ходе встречи 19 мая по случаю церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» лидеры двух стран подтвердили «будущие направления развития ирано-азербайджанских отношений»

 «В то же время мы провели широкий обмен мнениями по конкретным инфраструктурным проектам, были приняты важные решения. Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана. Все достигнутые договоренности, уверен, будут реализованы, потому что это опирается на волю иранского и азербайджанского народов», - отметил Алиев.

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