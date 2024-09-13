Американская Vista и Нефтяной фонд Азербайджана расширят сотрудничество

13 сентября Ильхам Алиев принял гендиректора крупной американской инвестиционной компании Роберта Смита.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества Нефтяного фонда Азербайджана с компанией Vista.

Роберт Смит отметил благоприятные возможности для расширения сотрудничества с Госнефтяным фондом и выразил уверенность, что существующие связи будут укрепляться в будущем.

В сообщении не говорится, в чем заключается сотрудничество между Vista и Госнефтефондом Азербайджана.

Vista Equity Partners — одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире. В частности, она приобретает и убыточные компании, финасирует и делает их прибыльными, а затем продает.

Общая стоимость активов под управлением компании составляет 100 миллиардов долларов. За время своего существования компания реализовала сотни инвестиционных проектов на сумму 275 миллиардов долларов.

Возможно, что Госнефтефонд Азербайджана будет участвовать в некоторых сделак Vista в качестве партнера, вкладывая в них свои капиталы.