Американская историческая ассоциация (American Historical Association) обратилась к президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву с письмом, призвав освободить исследователя Игбала Абилова.
Американские историки призвали освободить Игбала Абилова
Американская историческая ассоциация (American Historical Association) обратилась к президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву с письмом, содержащим призыв освободить исследователя Игбала Абилова.
Ассоциация выразила «серьезную обеспокоенность личной безопасностью и свободой Игбала Абилова», талышаведа, арестованного при посещении Азербайджана в июле 2024 года.
«Абилову предъявлены обвинения, и он заключен под стражу в Баку за мирное осуществление права на академическую свободу — действия , прямо защищенные международными соглашениями по правам человека», — говорится в обращении Aссоциации.
Право историков заключается в том, чтобы проводить исследования и публиковать свои выводы. «Это один из основных принципов профессии и академической свободы в целом». Это право особенно применимо к исследованиям, раскрывающим неудобные исторические истины», - подчеркивается в обращении.
Авторы послания потребовали освобождения Абилова и «других лиц, произвольно задержанных или заключенных в тюрьму за их инакомыслие или критические взгляды в Азербайджане».
*Американская историческая ассоциация является крупнейшей организацией профессиональных историков в мире, насчитывающей около 10 500 членов по всему миру.
**Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным. 19 ноября суд продлил срок ареста Абилова еще на 4 месяца.
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1 отзыв
ГАБИЛ АЛИЕВ
2024-12-04
Игбал Абилова азадлыг !