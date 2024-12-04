Американские историки призвали освободить Игбала Абилова

Американская историческая ассоциация (American Historical Association) обратилась к президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву с письмом, содержащим призыв освободить исследователя Игбала Абилова.

Ассоциация выразила «серьезную обеспокоенность личной безопасностью и свободой Игбала Абилова», талышаведа, арестованного при посещении Азербайджана в июле 2024 года.

«Абилову предъявлены обвинения, и он заключен под стражу в Баку за мирное осуществление права на академическую свободу — действия , прямо защищенные международными соглашениями по правам человека», — говорится в обращении Aссоциации.

Право историков заключается в том, чтобы проводить исследования и публиковать свои выводы. «Это один из основных принципов профессии и академической свободы в целом». Это право особенно применимо к исследованиям, раскрывающим неудобные исторические истины», - подчеркивается в обращении.

Авторы послания потребовали освобождения Абилова и «других лиц, произвольно задержанных или заключенных в тюрьму за их инакомыслие или критические взгляды в Азербайджане».

*Американская историческая ассоциация является крупнейшей организацией профессиональных историков в мире, насчитывающей около 10 500 членов по всему миру.

**Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным. 19 ноября суд продлил срок ареста Абилова еще на 4 месяца.