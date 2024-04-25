“Amnesty International”: Нарушения прав человека в Азербайджане усилились

В ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире «Amnesty International» охвачены 155 стран.

Авторы доклада отмечают, что власти во всем мире продолжают подавлять свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний, незаконно применять силу против протестующих и произвольно арестовывать, пытать и жестоко обращаться с правозащитниками, политическими оппонентами и другими активистами.

В части отчета, посвященной Азербайджану, отмечается, что большая часть этнического армянского населения была вынуждена покинуть регион в результате военной операции в Карабахе в сентябре прошлого года.

«Amnesty International» считает, что власти Азербайджана используют военную победу для дальнейшего укрепления своего правления и усиления давления на критиков.

Так, за последний год усилилось давление на СМИ и гражданское общество, нарушаются свобода слова, право на мирные протесты, а журналисты, правозащитники и активисты подвергаются преследованиям и арестам.

В этой связи, упоминаются дела Бахтияра Гаджиева и Губада Ибадоглу. В сентябре прошлого года были арестованы на 30 суток активисты, критиковавшие военную операцию в Карабахе.

Лидер независимого профсоюза Афияддин Мамедов был арестован по сфабрикованному обвинению, караемому лишением свободы до пяти лет. В ноябре и декабре полиция задержала 13 человек по сфабрикованным обвинениям. Известный оппозиционный политик Тофик Ягублу был арестован по обвинению в «подделке документов».

После того как "Абзас медиа" опубликовало расследования о коррупции властей, глава этого СМИ Ульви Гасанлы и его коллеги: Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Мухаммад Кекалов, а также журналист-расследователь Хафиз Бабаев были арестованы по обвинению в контрабанде, говорится в доакладе.

Кроме того, арестам подверглись независимые журналисты: Теймур Каримов, Ибрагим Хумбатов, Аршад Ибрагимов, Азиз Оруджев и Руфат Мурадлы, а также активисты Мохаддин Оруджев и Ильхамиз Гулиев. Их обвинили по различным статьям - от незаконного строительства до хранения наркотиков и рэкета.

Касаясь ситуации со свободой мирных собраний в Азербайджане, в докладе отмечается, что власти несправедливо ограничивают свободу мирных собраний граждан. 20 июня прошлого года полиция жестоко разогнала мирную экологическую акцию жителей села Сеюдлю против расширения золотого прииска в Гедабейском районе.

В ходе подавления мирной акции протеста около десяти человек были ранены, многие протестующие и журналисты, освещавшие события, были задержаны, доступ в село был ограничен.

В докладе также говорится, что женщины в Азербайджане продолжают сталкиваться с различными формами насилия.