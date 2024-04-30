Анара Мамедли обвиняют в контрабанде
Анара Мамедли заподозрен в контрабанде
Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедл подозревается по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана. Об этом Turan сообщили его близкие.
По словам сестры, завершив обыск, полиция оставила в квартире Мамедли специальную ленту, которой обматывают деньги. Она предпологает, что полиция подбросила деньги, которые сама же и «нашла», и Анара обвинят в контрабанде денег.
Пока адвокат, привлеченный семьей Мамедли, не встречался с ним. Ночь Мамедли провел в изоляторе временного содержания Хатаинского районного управления полиции.
Следствие ведется главным управлением полиции города Баку. Ранее родные Мамедли сообщили, что Мамедли привлечен по делу Abzas Media. Он стал восьмым фигурантом этого дела.
Политика
-
- 30 апрель 2024, 18:20
Хатаинский районный суд арестовал 30 апреля главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на 3 месяца 28 дней. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.
-
- 30 апрель 2024, 18:09
Процесс поэтапного вывода российских миротворцев из Карабаха продолжается. Колонны бронетехники, спецтехники, бензовозов периодически прибывают на железнодорожную станцию Горан, что недалеко от города Гянджа. После погрузки на платформы, техника вместе с личным составом отбывает в Россию.
-
- 30 апрель 2024, 16:52
Во вторник в Бакинском суде по тяжким преступлениям профсоюзный активист Афияддин Мамедов выступил с показаниями и связал свой арест с профсоюзной деятельностью.
-
- 30 апрель 2024, 16:45
Сегодня в Сабаильском суде Баку завершилось рассмотрение иска редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против телеканала ATV.
Написать отзыв