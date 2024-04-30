Анара Мамедли заподозрен в контрабанде

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедл подозревается по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана. Об этом Turan сообщили его близкие.

По словам сестры, завершив обыск, полиция оставила в квартире Мамедли специальную ленту, которой обматывают деньги. Она предпологает, что полиция подбросила деньги, которые сама же и «нашла», и Анара обвинят в контрабанде денег.

Пока адвокат, привлеченный семьей Мамедли, не встречался с ним. Ночь Мамедли провел в изоляторе временного содержания Хатаинского районного управления полиции.

Следствие ведется главным управлением полиции города Баку. Ранее родные Мамедли сообщили, что Мамедли привлечен по делу Abzas Media. Он стал восьмым фигурантом этого дела.